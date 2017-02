Loket - Že Keltem může být člověk i v 21. století, v zemi, kde se mluví slovanským jazykem a která staví na křesťanské minulosti, přišel do loketské knihovny zájemcům vyprávět Pavel Reichard. On sám je Keltem tělem i duší, je to jeho životní postoj a v keltském duchu žije i jeho rodina, manželka a dva synové, kteří přijeli s ním.