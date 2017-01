Kynšperk nad Ohří - Před více než rokem ho napadla myšlenka, že když už nějakou dobu cvičí, mohl by si zkusit alespoň jednou v životě nějakou soutěž. Volba padla na Beauty and Fitness cup, který se konal v březnu 2016, a skončil druhý. „Potom mi to nedalo, takže jsem se stejné soutěže zúčastnil ještě na podzim 10. září a tam už jsem vyhrál. Pak následoval kvalifikační závod na Mistrovství Evropy 2016 a na něm jsem se kvalifikoval z prvního místa na ME 2016 na Slovensku. To se konalo 22.října 2016 v Šamoríně a tam jsem se stal mistrem Evropy," říká čtyřiadvacetiletý Ondřej Lukáč z Kynšperka nad Ohří. O své cestě za titulem mistra Evropy pověděl víc v rozhovoru.