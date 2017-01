Sokolov – Kriminalisté zadrželi trojici zlodějů ve věku 23, 25 a 33 let, kteří v Sokolově vnikli do obchodního domu, kde odcizili zábavní pyrotechniku. Krádež se stala na konci prosince. Nejprve v nočních hodinách po společné domluvě třiadvacetiletý muž a o dva roky starší komplic vnikli po násilném otevření dveří do obchodního domu. Postupně odnesli nejméně 14 kusů vystavené zábavní pyrotechniky.