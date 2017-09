A příští sezona? Máte se na co těšit!

Loket – Oslavou termitích narozenin skončila letošní nabitá letní kulturní sezona v amfiteátru pod loketským hradem. Podle pořadatele se vydařila, přálo i počasí, diváci odcházeli většinou nadšení a spokojení.

Program v amfiteátru byl letos opět žánrově pestrý. Koncertovala tu i kapela Monkey Business.Foto: Jaroslav Janda

Po letech se podle Vladimíra Suchana podařilo vyřešit i problematické parkování. Rozhodně to ale není důvod složit teď ruce do klína a odpočívat. Koncerty se přesunou do Lidového domu ve Staré Roli a už nyní má téměř zaplněnou příští sezonu.

Program nabídl pestrou směs koncertů a pořadů pro všechny věkové kategorie. „S návštěvností jsem spokojený. Našlo si sem cestu hodně lidí i ze vzdálenějších destinací, Prahy, Plzeňského i Ústeckého kraje, dokonce i Pardubic a Hradce Králové,” pochvaluje si pořadatel Vladimír Suchan z Vlny-music agency, jak se povědomí o loketském amfiteátru šíří republikou. A lidé odjížděli spokojení. „Akce super. Každá, kterou jsem navštívila, byla povedená. Loket má prostě svoji atmosféru a akce stojí za návštěvu,” zhodnotila jedna z návštěvnic.

Velkým problémem bývalo každoročně parkování, zejména při velkých akcích. Auta často lemovala příjezdové silnice a ztěžovala průjezd. Letos dalo město pořadateli k dispozici vybrané odstavné plochy, kam byli řidiči směrováni značkami a ukazateli. „Já myslím, že se to zvládlo. Nezacpávaly se silnice a lidi si postupně zvykli,” domnívá se Suchan. Co parkující řidiči ale vnímali spíš negativně, bylo zpoplatnění parkování. „Tragické akorát parkování. Přijde mi hrozné, že si za něj nechají platit 100 Kč,” byla jedna z reakcí. „Ten poplatek je dělaný proto, aby si lidé uvědomili, že mají parkovat na místech, která jsou k tomu určená,“ vysvětlil Suchan, a jak poznamenal, není to nic neobvyklého ani na jiných akcích v republice.

Problémy nenastaly ani v souvislosti s přísnějšími kontrolami při vstupu do amfiteátru. Návštěvníci chápali, že kontrola vzhledem k počtu lidí, kteří na koncerty chodí, a jejich bezpečnosti je nutná. Co tak úplně nerespektovali, že na koncert nepatří deštník. „Zrovna teď vezu deštník jedné paní do Varů,” s úsměvem poznamenal Suchan. V jednom ze stanů zřídili pořadatelé úschovnu deštníků, ne všichni si ho však po koncertě vyzvedli.

Sezona open air koncertů skončila, je čas odpočívat. „To není. Nestojíme, nečekáme,” oponuje Suchan. 7. a 8. října čeká hrad, amfiteátr i město ještě jedna zatěžkávací zkouška v podobě 11. ročníku Vinobraní a koncerty se přesunou do Lidového domu ve Staré Roli. A už teď zná Vladimír Suchan program sezony příští, který je opět nabitý a žánrově pestrý. „Jsou nasmlouvané Tři sestry, bude Beatová síň slávy, v rámci shakespearovských slavností lidé uvidí Večer tříkrálový a z muzikálové produkce Atlantidu,” prozradil některé z chystaných akcí. Po dvou letech se 1. září vrátí mezi lidmi velmi oblíbený Kryštof kemp. Vstupenky na něj jsou většinou během pár dní vyprodané. A chybět nebude opět Divokej Bill, držitelé stříbrných pásek z letošního koncertu si ještě do 15. září mohou kupovat v předprodejích zlevněné vstupenky. „Jednáme i se zahraničními hvězdami, alespoň dva známější interprety sem chceme pozvat,” uzavřel Vladimír Suchan.