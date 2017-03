Agentura Vlny rozšiřuje seznam koncertů

Karlovarský kraj - Loketský amfiteátr letos láká na opravdovou kulturní nálož. Na více než dvě desítky akcí plných rocku, popu, opery, divadla i dětských show můžete chodit od 20. května do září. Během léta k nám zavítají i britští Nazareth nebo Sweet.

Poznáváte toho vlasáče? To je Andy Scott, frontman legendárních Sweet. V Lokti to rozbalí 14. července.Foto: Deník

Před zahájením letní sezony bude jistě zajímavou akcí Noc hudby, kterou agentura Vlny připravuje ve spolupráci s městem Loket. Koná se 5. května. „Vedení města přišlo s nápadem udělat tuto akci a v kostele sv. Václava začneme výročním koncertem k sedmdesátinám Vladimíra Merty, který doplní svým vystoupením Roman Dragoun. Po jejich koncertu by pak akce pokračovala až v desítkách loketských restaurací, kde by hrály regionální kapely všech žánrů,“ uvedl Vladimír Suchan z agentury Vlny.



Open air sezona začne pak 20. května, a to taneční akcí s kapelou Eddie Stoilow a dýdžeji z rádia Evropa2. O týden později se tu uskuteční tradiční Beatová síň slávy, jež vzdá hold kytaristovi Radimu Hladíkovi.



Mezi červnovými koncerty pak nebudou chybět MIG21, Marek Ztracený, Jiří Pavlica a Hradišťan s Vlastou Redlem, kapely Škwor a Dymytry či Marie Rottrová a první letní měsíc zakončí muzikál Tajemství od Daniela Landy.



„První červencový den zahájíme operou Lazebník sevillský v podání olomouckého divadla a nově jsme do letního programu zapojili také dětský muzikál Ferda Mravenec,“ dodal.



Dále se připravte na koncerty Tří Sester, Divokýho Billa nebo Sweet, kteří sem zavítají 14. července, nebo populárního německého rammsteinovského tribute bandu StahlZeit.



Druhá půle léta následně nabídne neméně lákavé lahůdky. Začátkem srpna diváci uvidí Shakespearovu klasiku Romeo a Julie, kultovní Nazareth, Mira Žbirku, Katarínu Knechtovou a na září jsou již avizováni Alkehol a Morčata na útěku.



Novinkami v programu loketského amfiteátru budou dále silácký souboj Static Monster s kapelou Krucipüsk a návrat k folku v podobě oslav padesátin kapely Fešáci.



Další informace a možnost koupit vstupenky na všechny plánované koncerty naleznete na stránkách www.vlny-musicag.cz.