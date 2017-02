Aplikace Mobilní rozhlas si nachází své příznivce

Horní Slavkov - Komunikace mezi lidmi a radnicí prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas se začíná, lidově řečeno, rozjíždět.

Ilustrační foto.Foto: Il. foto

„Je to nové, občané si k tomu musí najít cestu. Jsme na začátku, ale musíme vytrvat, protože aplikace určitě přináší výhody oběma stranám," hodnotí starosta města Alexandr Terek. A má pravdu. Radnice tak má možnost informovat obyvatele o všem, co je potřeba, prostřednictvím krátkých zpráv, a navíc zdarma. „Občané ale mají možnost informovat i nás. Uvidí výmol, vyfotí, pošlou, nebo dají radnici jiné podněty," vyjmenoval výhody starosta.

O nové aplikaci se lidé dozvěděli z městské televize, Slavkovského zpravodaje, webových stránek či sociálních sítí. Nejvíc ale funguje tzv. virální reklama, když si to řeknou mezi sebou. „Fakt spustili tuhle aplikaci? No to je fajn, nemám moc čas všechno někde zjišťovat. A přiznávám, že kolem výlepových ploch chodím občas bez povšimnutí, takže moc nevím, co se kde děje," potvrdila Slavkovačka Eliška Bachroňová.

A jak se zaregistrovat? Můžete buď vyplnit online registrační formulář, nebo vyplnit ústřižek na informačním letáku a ten pak odevzdat na městském úřadu.