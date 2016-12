Besídky v Mateřídoušce navodily vánoční atmosféru

Chodov - Vánoční besídky pro hosty, spolužáky i rodiče, příprava dárků pro své blízké, vystoupení při různých akcích, prodej výrobků na adventních trzích nebo výlet na Chebské vánoční trhy. Hektický předvánoční čas si naplno užili i klienti Denního centra Mateřídouška a sociálně terapeutických dílen v Chodově i Sokolově. „Je to pro ně náročné, ale i prospěšné, učí se pracovat i v mírném stresu," říká ředitelka denního centra Věra Bráborcová.

Přípravou na Vánoce žili klienti v podstatě už od konce října. To začali nacvičovat spolu se svými vychovatelkami vánoční besídku. „Besídka se připravuje na etapy," prozradila Věra Bráborcová, „každá paní vychovatelka se svým klientem nacvičuje tu jeho úlohu pořád dokola, aby si to zažil," pokračovala. Dvakrát týdně čeká klienty i hudební výchova a těsně před besídkami generálka. Svůj program, složený z básniček, písniček, malování i hraných scének k písním, předvedli hostům dokonce několikrát. A pokaždé bylo plno, ať byla besídka určená pro hosty, sponzory, představitele obcí a měst, nebo rodiče. „Jeviště nám úplně splynulo s hledištěm. Stále více se ukazuje, jak je nutné uskutečnit projekt nového stacionáře, aby se nám tady ulevilo. Máme tu osm klientů navíc," podotkla Bráborcová.

Klienti za své výkony sklidili velký potlesk hostů. „To zas budu v novinách. To bude mít babička radost, hned mi bude volat," měla radost Soňa, která při vystoupení zazpívala. Původně měli klienti své vystoupení předvést třikrát, pro velký zájem se ještě dnes ve stacionáři odehraje poslední, čtvrtá besídka.

Příprava na Vánoce ve stacionáři a v dílnách, to není jen nacvičování programu. Klienti chtějí své blízké potěšit i dárkem. „Vychovatelky vyrábějí pro své klienty dárky, na kterých se oni účastní podle svých možností," přiblížila ředitelka. A v několika skupinách vyrazili i na nákupy. Často je to jediná možnost, jak mohou rodiče od svých už dospělých dětí dostat v utajení dárek pod stromeček.

Svými výrobky potěšili klienti i na mnoha předvánočních trzích, kde si je lidé mohli ve stáncích zakoupit. „Za penízky, které utržíme z prodeje, si můžeme dopřát nadstandardní věci. A ty ve všech službách klientům poskytujeme," doplnila Bráborcová.