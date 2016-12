Bez rámusu! Bez výjimek?

Karlovarský kraj - Města a obce Karlovarského kraje vydávají vyhlášky, které mají chránit občany před hlukem po 22. hodině. Řada akcí však nejspíše dostane výjimku. Jde většinou o velké kulturní, městské akce. Zažádat si však o výjimku může každý a bude na radě, potažmo zastupitelích, zda mu akci povolí.

Soutěž ohňostrojů v Sokolově.Foto: L. a T. Winkelhöfer

Například v Sokolově v těchto dnech zamítli žádost jednoho ze Sokolováků. Ten předpokládá, že jeho narozeninová party bude pokračovat i po 22. hodině, a tak požádal město o výjimku. „Dotyčnému muži jsme výjimku nedali a jeho party nezařadili mezi akce, které ji naopak mají. Jde o velké akce, které většinou pořádá městský dům kultury," říká starosta Sokolova Jan Picka.

Mezi akce, které mají výjimku až do 2. hodiny ranní následujícího dne, patří Bahňák, Den horníků, Hurá prázdniny s ohňostroji, Muzejní noc, Pálení čarodějnic, Rock Beach, Sokolovský dostavník či Sokolovské kulturní léto. Jedna společná velká výjimka je poslední a první den v roce. „Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna," potvrdila mluvčí radnice Dagmar Mašková.

Vyhláška se schvalovala také v městech a obcích na Chebsku. Konkrétně v Chebu zastupitelé schválili převážně městské akce, od občanů přišly žádosti na pořádání několika koncertů a například festivalu Špalíček. Všem zatím zastupitelé vyhověli. Podobné je to také v Aši. „Městské a další akce v počtu 15 zastupitelé schválili," potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Jak dodal, ani zde nedali žádné akci stopku. V Karlových Varech je vyhláška řešící noční klid už zaběhlá.

„Vyhlášku o hlučných činnostech máme v Karlových Varech už dlouho. Teď musí být ale jasná a přesně stanovovat povinnosti. Noční klid je od 22 hodin v noci do 6 hodin ráno. Kromě noci z pátku na sobotu, kdy je noční klid až od 24 hodin. Ale už v předchozích letech nebylo třeba vydávat výjimky k vyhlášce. Jednou po nás chtěl jeden organizátor výjimku o posunutí nočního klidu až do 2 do rána. Neudělili jsme mu ji. Zkrátka to nejde. Obecně výjimky vůbec nedáváme," uvedl mluvčí Magistrátu Karlovy Vary Jan Kopál. Jinak na tom není ani mezinárodní filmový festival.

„O festivalu žije město i v noci. Takže je na pořadatelích, aby stánky s občerstvením dodržovaly noční klid. Strážníci přijedou na zavolání, když si někdo stěžuje, a snaží se nejdříve lidem domluvit. Když to nezabere, tak přejdou na sankce," řekl Kopál. Výjimky nejsou, ale je zde možnost, kdy se dá pořádat koncert, který překročí dobu nočního klidu, a přesto nikoho neruší.

„Vyhláška samozřejmě stále platí, ale když bude mít někdo koncert například v letním kině a protáhne ho, tak to nikomu nevadí, protože tam nikoho neruší. Hraje se, a i když se jedná o přestupek, tak ho neřešíme. Kde není žalobce, není ani soudce," vysvětlil Kopál.