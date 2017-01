Bezdomovci v ohrožení. Třeskutý mráz sevřel kraj

Karlovarský kraj - Zima se probudila a s ní přichází sibiřský mráz. Tento víkend bude kritický, bezdomovci to nebudou mít jednoduché. Přesto jsou tu instituce a místa, která se takovým jedincům snaží pomoct. Všichni se ale shodují na jednom. Člověk bez domova musí chtít pomoct.

BYDLENÍ V GARÁŽÍCH. Skoro desítka lidí bez domova přebývá v současnosti ve dvou garážích v Jabloňové ulici. Z mrazů si nic nedělají. Prý si zatopí v kamínkách a bude dobře.Foto: Foto Deník V. Meluzín

Karlovy Vary jsou na podobné případy připravené už více jak dvacet let. Máme výhodu, že ve městě působí Armáda spásy, se kterou spolupracujeme. Tím je zajištěna primární péče, kdy se lidé bez domova mohou přijít vyspat nebo si vyprat. Jsou ale i jedinci, kteří místo Armády spásy využívají opuštěné domy, kde si rozdělají oheň, aby se zahřáli. To už moc rádi nemáme. Armáda spásy má jedno pravidlo. Nepřijímá člověka, který je zralý na záchytku. V Karlových Varech máme padesát až sedmdesát bezdomovců. Polovina z těchto lidí o sebe nechá starat. Dojdou do Armády spásy a respektují její pravidlo. Zhruba dvacet jich ale má problém. Nepřizpůsobují se a neuznávají společenská pravidla," uvedl mluvčí města Karlovy Vary Jan Kopál.

Nepřizpůsobiví jedinci komplikují život jak sobě, tak i svému okolí. „Městská policie má starou, vyřazenou sanitku právě pro případy, kdy musí opilého a agresivního bezdomovce odvézt do Sokolova na záchytku. Městskou policii to zdržuje a bezdomovci je to jedno. Má zajištěnou noc v teple a suchu," doplnil Kopál.

Přesto jsou tu i lidé, kteří o pomoc ostatních stojí. Respektují pravidla a mohou se v době velkých mrazů zahřát a najíst. „O víkendu budeme mít běžný provoz. Od sedmi večer do sedmi do rána provozujeme noclehárnu. Od loňského roku máme poprvé noclehárnu i pro ženy. Celková kapacita je 28 lůžek. Tady dostanou potravinový balíček, který je nad rámec služeb. Mohou se také umýt, vyspat a promluvit si nebo se poradit se sociální pracovnicí. Pokud se stane, že k nám přijde člověk, který je nemocný, tak mu umožníme celodenní pobyt. Pokud by se naplnila kapacita lůžek, máme k dispozici ještě volné židle, kde si mohou odpočinout. Dostanou čaj, polévku a jsou v teple," uvedl ředitel Armády spásy v Karlových Varech Martin Roušar.

Ani městská policie ale není vůči bezdomovcům lhostejná. „Každý rok, když přituhuje, odkazujeme bezdomovce na Armádu spásy. Problém nastává ve dvou případech. Když člověk odmítne pomoc. Nemůžeme ho nutit. Nebo když je pod vlivem. Ne vždy jsou takoví jedinci zralí na záchytku, ale přesto jsou ve stavu, kdy je Armáda spásy nepřijme. Co se týče Jabloňové a staré vodárny, je lepší, aby byli tam než venku na mrazu. Samozřejmě záleží i na chování, pokud nedělají nic špatného, není důvod je vykazovat," uvedl velitel Městské policie K.Vary Marcel Vlasák.

Z vojenského stanu do nové noclehárny

Sokolov V Sokolově bezdomovcům dosloužil vyhřívaný vojenský stan, který využívali několik předešlých zim. Lidé bez střechy nad hlavou se však nemusí bát, že by skončili na ulici. Město koupilo a nechalo opravit objekt v Nádražní ulici, který provozuje společnost Pomoc v nouzi.

„Kapacita lůžek je zde pro 26 lidí, z toho 22 mužů, zbylá lůžka jsou pro ženy. V případě nouze bychom zajistili přespání v teple i dalším, jako tomu bylo v minulosti, kdy se lidé nevešli do vyhřívaného stanu pro 16 lidí. Ti mohli přečkat noc v nízkoprahovém centru alespoň na židlích," řekla vedoucí nízkoprahového zařízení Iveta Leischová. O nový azyl a přespání v něm mělo ještě před mrazy zájem zhruba 14 lidí denně.

A co v novém zařízení najdou? Oddělené prostory pro muže a ženy, toalety a sociální zařízení pro zajištění osobní hygieny včetně sprch i zázemí pro personál, zkrátka větší komfort, nabízí klientům noclehárna, kterou od 1. prosince provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi. Nové zařízení nahrazuje dříve fungující stan pro osoby bez přístřeší u areálu Bohemie, který byl jen provizorním a nouzovým řešením.

„My tím, že otevíráme tento domov pro osoby bez přístřeší, samozřejmě chceme pomoct zejména jim v řešení jejich situace. Současně ale řešíme problémy ostatních běžných občanů našeho města, protože pokud máme osoby bez přístřeší kam odvézt, nemusíme je, s prominutím, vyhánět z domů, areálu nemocnice a jiných přístupných míst," poznamenal při slavnostním otevření nové noclehárny starosta Sokolova Jan Picka. O rekonstrukci budovy v Nádražní ulici se postaralo právě město Sokolov. „Sen se stal realitou," jak podotkla místostarostka Renata Oulehlová.

Noclehárna s provozem sedm dní v týdnu denně od 20 do 7 hodin ráno bude fungovat ve dvou sezónních režimech. Nyní odstartoval zimní, který počítá s kapacitou 26 lůžek, z toho jsou čtyři pro ženy. „Přes léto pak očekáváme, že obsazenost bude nižší," řekl Robert Pisár, ředitel organizace Pomoc v nouzi, o.p.s.

„Klienti vítají, že mohou přespat v teplém, čistém a především bezpečném prostředí," sdělila vedoucí služby Iveta Leischová, která vítá právě to, že klienti mají povinnost dodržovat hygienu. „Dá se tady i přijít na řadu onemocnění a předejít jejich dalšímu šíření mezi ostatní obyvatele," ocenila vedoucí.

Lidé bez domova mají v Chebu noclehárnu i denní centrum

Chebsko Lidé bez domova nemusí v Chebu mrznout přes den ani v noci. Ve zrekonstruovaném objektu ve Vrázově ulici funguje pod jednou střechou noclehárna Betlém i denní centrum.

„Máme k dispozici 17 lůžek. A díky tomu, že je v nových prostorech víc menších pokojů, můžeme operativně řešit, v kolika z nich budou ubytováni muži a v kolika ženy," uvedla vedoucí služeb Alena Samuelová. Obě služby jsou pod jednou střechou jen pár týdnů, režim ale zůstal stejný. Ubytování stojí 40 korun za noc a podmínka je, že člověk nesmí mít víc než jedno promile alkoholu.

„Jednali jsme teď s městem také o lidech, kteří mají nad jedno promile. V tak výrazných mrazech jsme schopní přijmout i je, nesmí být ale agresivní," uvedla s tím, že lidé, kteří mají po alkoholu výkyvy chování, by potřebovali spíš záchytku. „Naše limity jsou v chování člověka, který přijde, a v jeho stavech vědomí."

Podle Aleny Samuelové by měla být kapacita zařízení dostačující i v blížících se tuhých mrazech. „Zatím se nám nestalo, že by nám lůžka chyběla. Je pravdou, že se minulý rok situace ve městě trochu změnila. Došlo ke zbourání objektů, ve kterých se lidé bez domova pohybovali, a to bývalých kasáren a kláštera. Ale myslím, že i větší zájem bychom asi dokázali operativně vyřešit," dodala. Cílem obou služeb je motivovat a podporovat lidi bez domova k návratu k samostatnému životu ve společnosti, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, žít běžným způsobem života na základě vzájemné zakázky uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem. Obecným cílem u každého klienta je vytvořit či znovuobnovit hygienické návyky, naučit se žít v komunitě, najít si zaměstnání na trvalý pracovní poměr a získat vlastní bydlení. Služby jsou poskytovány za finanční pomoci Karlovarského kraje, města Cheb a Aš.