Blízké Sasko láká na prázdninové výlety

Karlovarský kraj – Největší cihlový most na světě, nejmodernější skokanský můstek Evropy, muzeum krajky či lidových vozítek Trabant. Krápníková jeskyně, adrenalin na horské dráze El Toro či naopak pohodová jízda na letní bobové dráze. To vše a mnoho dalších unikátů nabízí sousední Sasko. Je pro mnohé z nás tolik blízké a přesto nepoznané.

Největší cihlový most světa Göltzschtalbrücke.Foto: Deník / Cichocki Roman

Mnohý z nás může být překvapen, co na něj čeká opravdu pár kilometrů za česko-německými hranicemi. Z nabídky si vybere opravdu každý. Kdo nemá k dispozici auto, může využít regionálního dopravce.



Vogtland Arena



Pouhé čtyři kilometry za bývalým hraničním přechodem v Kraslicích – Hraničné se vynoří chlouba a skvost Klingenthalu. Je jím nová Vogtland Arena. Jde o nejmodernější skokanský můstek v Evropě, který slouží sportovcům i turistům celoročně. Přímo k nájezdové věži vyveze zájemce moderní kolejová lanovka. Při výstupu do prosklené kapsle, což je kabina na nájezdové věži, člověk zažije ve výšce příjemné mrazení, které zajistí zvednutá hladina adrenalinu.



Bobová dráha



Na té se mohou projet turisté o další 4 kilometry dále. Nachází se v městečku Mühlleithen. Dlouhá je 800 metrů, převýšení činí přes 45 metrů. Dráha má jedenáct zatáček o rádiu zhruba deset metrů a jednu šikanu dlouhou 26 metrů.



Tajemství kosmu



Další, zcela nenápadná vesnička je vzdálená 20 kilometrů od Hraničné. Jmenuje se Morgenröthe Rautenkranz a zaujme venku stojící stíhačkou MIG ruské výroby. Kdo k ní odbočí, zjistí, že obrovská plechová krabice za letadlem není výrobní hala, ale Muzeum letectví a kosmonautiky. Mnoho lidí si jistě položí otázku, proč právě zde. V obci se totiž narodil první německý kosmonaut Sigmund Jähn. Expozice představuje řadu simulátorů, které si lze vyzkoušet, a snaží se veřejnosti přiblížit, jaký užitek má planeta či lidstvo z průzkumů vesmíru.



Dračí jeskyně



Jednou z nejkrásnějších krápníkových jeskyní v Německu je takzvaná Dračí v Syrau. Je to kousek od Plavna, které je vzdálené zhruba 50 kilometrů. Je zde vidět řada různých krápníků, ale také křišťálově čistá jezera, měkké hlíny či bizarní útvary. Výjimečně panoramatická jeskyně také poskytuje jedinečnou kulisu pro působivou laser show.



Muzeum krajky



Zhruba stejnou vzdálenost ujede ten, kdo bude chtít vidět unikátní Muzeum krajky v Plavně. Je jediné svého druhu v celém Německu. Plavno je stejně jako Kraslice často označováno za město krajky.



Cihlový most



Most Göltzschtalbrücke je historickou světovou extratřídou. Jde totiž o největší cihlový most na světě. Překlenuje údolí nad řekou, jezdí po něm stále vlaky a pohled z dáli či blízka bere opravdu dech. Na jeho stavbu se v letech 1846 – 1851 použilo šestadvacet milionů cihel. Zájemci most najdou u německého města Netzschkau.



Adrenalin, zábava



Horská dráha El Toro, divoká vodní dráha, western vesničky, indiánská stezka, bláznivý dům na stromě, jízda na voru pravěkem, mluvící stromy, prohlídka dolu či statku, býčí trenažér, sopka, podmořský svět, živá zvířata či nespočet dětských atrakcí a kolotočů. To je Freizeitpark Plohn. Leží u Lengenfeldu, což je z Hraničné u Kraslic necelých 40 kilometrů.



Legenda Trabant



V muzeu lze obdivovat více než stoletou automobilovou historii nejen vozidla Audi, ale i čoudícího bakelitového trabanta. Ve Zwickau je i rodný dům skladatele Roberta Schumanna.