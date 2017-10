Březovský lístek prověří mladé talenty v regionu

Březová – Soutěž, která dává šanci začínajícím pěvecko - hudebním talentům, startuje v sobotu 14. října v Březové u Sokolova.

Březovský lístekFoto: Deník / Cichocki Roman

Někteří z vítězů to díky regionálnímu klání a zviditelnění se dotáhli daleko. Výjimkou nebyla ani evropská pódia. Řeč je o Březovském lístku.

„Jako každý rok, i letos budou účastníci soutěžit ve třech věkových kategoriích. Nejmladší soutěžící od 6 do 10 let, dále děti ve věku od 11 do 15 let a na závěr nejstarší, tedy děti od 16 do 18 let. Kromě jednotlivců se do soutěže mohou hlásit i skupiny. Zájemci si mohou přihlášku stáhnout na webových stránkách města nebo si ji vyzvednout v březovském infocentru,“ informuje vedoucí kulturního domu Michal Bedeč.

V průběhu soutěže vystoupí také dva hudební hosté, a to konkrétně oblíbený březovský písničkář Matěj C.H. a dále skupina Trio P.E.S. Programem bude přítomné provázet moderátor Aleš Pokorný. Celodenní vstupné činí 40 korun a zajištěno bude i občerstvení. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas.

„Přijďte povzbudit dětské pěvecké talenty a zpříjemnit si tak podzimní sobotu zajímavým hudebním programem“, zve návštěvníky Michal Bedeč.

Dříve se přihlásilo 100 soutěžících a třetina z nich zpívala stejné písničky. Dnes jsou dané kategorie a děti do 15 let mohou mít hudební doprovod.