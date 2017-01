Budou historické domy dál chátrat? Možná ne

Horní Slavkov - Domy v památkové zóně města by neměly dál chátrat. Stavební úřad vyzval všechny majitele budov, aby provedli minimálně zabezpečovací práce. S jedním z majitelů vedení města už jedná o odprodeji.

Historické domy v památkové zóně města chátrají a město by tomu chtělo zabránit. Domy však patří soukromníkům.Foto: Lucie Žippaiová

„Domy patří soukromým vlastníkům a město nemá možnost je přimět, aby se starali tak, jak bychom si představovali, " uvedl starosta Alexandr Terek s tím, že jeden z majitelů město kontaktoval s nabídkou, že by dům přenechal, nebo odprodal městu. Jedná se o dům čp. 6. Pokud město dům za symbolickou cenu koupí, bude ho čekat nemalá investice do jeho obnovy. „Cítíme jako povinnost historickou část města zachovat, pokud je to v našich silách a dokud se domy ještě dají zachránit. Budeme žádat o dotační prostředky a byli bychom rádi, kdyby se nám ho podařilo opravit podobně jako třeba Pluhův dům," přiblížil starosta.

Stále v řízení stavebního úřadu je i dům čp. 13 v památkové zóně, který je v havarijním stavu. Aby se nic nepodcenilo, byly vyhotoveny dva statické posudky, které mají pomoci úřadu v rozhodování, jestli se bude zachraňovat, nebo bourat. „V současné době stavební úřad ještě nerozhodl," upřesnil Terek. Až se tak stane, stanoví městu, protože dům je v jeho katastru a majitel je nedostižný, co s ním má udělat. „A nám nezbude než to splnit. Nevím, jestli budeme bourat, nebo zachraňovat, ale vím, že nás to bude stát dost peněz z městského rozpočtu," uzavřel starosta.