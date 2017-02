Centrální hřiště na Vítězné postaví město i bez dotace

Sokolov - Lidé ze druhého největšího sídliště v Sokolově netrpělivě vyhlížejí dělníky, kteří mají stavět nové centrální dětské hřiště za zhruba 5 milionů korun. Zatím se nic neděje, a přitom má být hotovo koncem května. Vedení města je uklidňuje, že jde vše podle plánu a slíbenou částku má připravenou v rozpočtu. Během výstavby však zkusí jednu z dotací. I když nevyjde, výstavbu to prý neohrozí.

Návrh hřištěFoto: Kristýna Greinerová

„Hřiště začneme realizovat v příštích týdnech. V květnu má být hotovo, tudíž v červnu by měli mít lidé z Vítězné s malými dětmi kam chodit," říká starosta Sokolova Jan Picka. Jak upřesnil, souběžně s realizací zkusí město požádat o jednu z dotací, a to nadaci, která podporuje výstavbu dětských hřišť.

„Částku 5 milionů máme připravenou v rozpočtu, ale pokud se naskytne šance na dotaci, budeme rádi. Nemá to však vliv na realizaci," slíbil Picka.

Na sokolovském sídlišti Vítězná je minimum zeleně a žádné moderní dětské hřiště. Lidé roky volali po změně. Jde o nejlevnější variantu, kterou město vybralo. Jedná se o centrální dětské hřiště, které je součástí studie revitalizace sídliště Vítězná. Do studie byly zapracovány nové herní prvky a vznikl tak nový koncept celého prostoru. Město vyslyšelo i pozdější urgence rodičů a nechalo do projektu zapracovat i vodní prvky.

Vnitřní prostor hřiště bude rozdělen záhony s keři na část pro menší a pro větší děti. Celý prostor bude oplocen a podél plotu bude vysázena zeleň tak, aby splynul s okolím a snížila se prašnost z okolí.