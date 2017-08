Cerkarii na Michalu vymýtili, nyní je trápí jen počasí

Sokolov – Po koupání v průzračné a čisté vodě na plovárně Michal se minulý rok lidem objevila na kůži svědivá vyrážka.

Trojskluzavka na koupališti MichalFoto: Deník / Cichocki Roman

Návštěvnost tehdy i při tropických dnech klesala. Mohly za to cerkarie, které jsou paradoxně problémem čisté vody. Provozovatel učinil řadu opatření, která se ukázala jako účinná. „Co se týče cerkarie, je letos klid, nikdo si nestěžuje, návštěvníci žádné problémy nemají. Voda je čistá. Jediné co nás letos trápí, je sezona jako taková. Není souvislá s řadou teplých dní či týdnů za sebou, které by vytáhly lidi k vodě,“ říká šéf největšího koupaliště v kraji Karel Kotous.

Zároveň připomněl, jak s cerkariií bojovali a jaké metody v boji s ní použili.

První z nich bylo vypuštění přírodního koupaliště v září, které trvalo zhruba měsíc. „Následovalo provápnění a promrznutí dna. Zároveň jsme pokosili rákosí po celém obvodu nádrže s tím, že od poloviny ledna pak probíhalo pozvolné napouštění. Poté vypustili do nádrže tunu a půl lína obecného. Ryby mají jasný úkol – požírat mlže nakažené cerkariemi.

„Jednalo se o dvouleté jedince s délkou 4 až 8 centimetrů. Zlobí nás sice nálety kormoránů, ale s těmi se snažíme bojovat.

Plovárna získala povolení pro jejich omezený odlov v oploceném areálu koupaliště. Na jaře však lze podle zákona o myslivosti lovit pouze do 30. dubna, pak až po 1. srpnu.

Michal je oblíbená plovárna s dlouhou pláží, kterou lemuje zeleň. Vyhlášené jsou zejména vodní atrakce jako trojskluzavka nebo nejdelší tobogán pod širým nebem v České republice. Návštěvníci si oblíbili také nafukovací atrakce přímo na hladině a mnoho dalších atrakcí pro děti či sportovních aktivit pro dospělé. Na písčitých hřištích se hraje jak kopaná, tak volejbal, obojí s přívlastkem beach.

Již tuto sobotu pořádá koupaliště Michal atraktivní podívanou. Tou budou závody Českého poháru v triatlonu.