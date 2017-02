Chodov přispěje na varhany v katedrále, symbolickou korunu za každého obyvatele

Chodov – Symbolickou jednu korunu za každého svého obyvatele pošle Chodov na pořízení nových varhan v pražské katedrále svatého Víta. Vedení města tak zareagovalo na společnou výzvu kardinála Dominika Duky a Svazu měst a obcí České republiky a na účet celonárodní sbírky převede 14 tisíc korun.

Hlavním důvodem vyhlášení sbírky je skutečnost, že v katedrále dosud chybí nástroj, který by odpovídal jejímu významu. „Oslovil nás Nadační fond Svatovítské varhany a myšlenka, zda se obyvatelé České republiky dokáží složit na nové varhany do katedrály, nám přišla zajímavá a férová. Za každého obyvatele by město přispělo jednou korunou. Podle nás je to rozumná pomoc," vysvětlil rozhodnutí chodovských radních starosta města Patrik Pizinger. „Většinou vyhlašujeme sbírky my, tentokrát budeme přispívat," doplnil.

Starosty měst a obcí v Česku oslovil dopisem kardinál už v závěru loňského roku a podle webových stránek nadačního fondu se dosud podařilo vybrat více než 22 milionů korun.