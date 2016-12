Chodov se připravuje na nové cyklostezky

Chodov – Nové či vylepšené trasy pro cyklisty intenzivně plánuje Chodov se svými partnery. V rámci přípravných prací získá i dlouho očekávaný dokument, takzvaný generel cyklodopravy.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

„Považujeme ho za velmi důležitý. Nastíní totiž celou budoucnost bezpečné cyklodopravy v Chodově a napojení na další cyklotrasy ve všech směrech. Jakmile ho budou mít projektanti k dispozici, mohou s doporučenými trasami počítat ve svých plánech, třeba při opravách silnic a chodníků," uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger. Místní akční skupina Sokolovsko (MAS), kam patří také Chodov, začne podle starosty v příštím roce s projektovou přípravou vedlejších tras česko-německé Karlovy stezky. Její součástí bude v rámci Porcelánového okruhu (cca 45 km, Nová Role – Chodov – Loket – Karlovy Vary – Nová Role) i Chodov, který tak získá zmíněný generel. Další posun se očekává také na chystané cyklostezce z Chodova do Lokte. Tu zastřešuje Mikroregion Sokolov – východ (součástí je i Chodov), jenž má s těmito projekty bohaté zkušenosti. V průběhu roku 2017 by tak měly být k dispozici první konkrétní dokumentace, z nichž vyplynou náznaky finančních nákladů, rozdělení prací do etap a nejvhodnější postupy realizace cyklostezky.