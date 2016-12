Chodov urychlí opravy unikátní křížové cesty

Chodov – Město Chodov urychlí restaurování zbývajících deseti pláten chodovské křížové cesty z kostela svatého Vavřince. Pomůže mu v tom nově také přislíbená dotace z Česko-německého fondu budoucnosti, který na opravy této kulturní památky pošle 200 tisíc korun.

KŘÍŽOVÁ CESTA. Vybalování letos zrestaurovaných obrazů v kostele svatého Vavřince.Foto: Martin Polák

Radnice původně počítala s tím, že opravu křížové cesty rozdělí na několik etap, každý rok přibližně dvě plátna. Vedení města nakonec ale rozhodlo, že zbývající obrazy nechá zrestaurovat najednou, a to v průběhu příštího roku. Nejlépe tak, aby se z dílny akademických malířů vrátily do kostela do srpnové Svatovavřinecké pouti.

„V rozpočtu na to máme vyčleněno 1,2 milionu korun. Samozřejmě budeme usilovat také o podporu z dalších dotačních titulů," uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že čtyři plátna nechalo město opravit už v roce 2016.

„Křížová cesta namalovaná pro chodovský kostel svatého Vavřince sestává ze čtrnácti rozměrných pláten a původně ji vytvořil neznámý, pravděpodobně regionální amatérský umělec v roce 1789. V 19. století pak byla řada obrazů výrazně přemalována, nebo zcela nově vytvořena významnými místními umělci," popsal dílo městský historik Miloš Bělohlávek. Podle něj je křížová cesta jako celek velmi cenným souborem a unikátním příkladem práce regionálních malířů 18. a 19. století. „Je mimo jiné vzácná svými rozměry a svým stářím, jedná se o jednu z nejstarších křížových cest v našem regionu," doplnil historik.