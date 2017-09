Chodovští gymnazisté diskutovali s živými knihami

Chodov – Studenti chodovského gymnázia si povídali s knihami. A to ne jen tak ledajakými. Díky projektu Živá knihovna do Městské knihovny Chodov zavítaly více než zajímavé „knihy“, které přijely studentům vyprávět své příběhy a zkušenosti.

Studenti se díky projektu seznamují s příběhy a zkušenostmi členů různých menšin.Foto: MěK Chodov

Pomyslnými knihami se stávají členové nejrůznějších menšin, a to nejen národnostních, ale také genderových. „My jsme měli tu čest poznat například zástupce romské komunity, dalšího egyptské národnosti či zástupce transsexuální menšiny,“ uvedla chodovská knihovnice Michaela Hušková.

Stěžejním bodem celého projektuje je setkání studentů a „knih“, kdy knihy nejprve seznámí studenty se svým životním příběhem a poté je prostor pro diskuzi a dotazy v malých skupinkách, které se kolem jednotlivých knih utvoří. „Studenti se opravdu nezdráhali pokládat velmi osobní otázky, ale ´knihy´ neměly problém s nadhledem a uvolněně odpovídat. Tak se stalo i v případě skupinky kolem Ahmeda, který se studenty komunikoval pouze v angličtině, ale ani to nebylo překážkou,“ informovala knihovnice. „Někteří studenti si nechali ujet své autobusové spoje, aby mohli s knihami zůstat co nejdéle a využít tuto příležitost do poslední chvíle, a to je pro nás i zástupce celého projektu velkou poctou, poděkováním a inspirací pro další podobné projekty, které v knihovně rádi uskutečníme,“ doplnila.

Živá knihovna je jedním z projektů Amnesty international, která je držitelem Nobelovy ceny za mír a má v České republice, především v Praze, silnou základnu. Často se právě studenti v rolích dobrovolníků ujímají lektorských pozic. Akci knihovna pořádala za podpory Ministerstva kultury, prostřednictvím projektu Národní knihovny.

(žip, huš)