Chovat holuby či drůbež dnes mladé lidi nebaví

Chodov - Jsou chovatelé drobného domácího zvířectva ohroženým druhem? Základní organizace chovatelů v Chodově slaví letos 70. narozeniny. Celých 62 let je jejím členem dnes šestaosmdesátiletý Zdeněk Brož, který sám chová drůbež. A ten přiznal, že budoucnost chovatelů vidí dost bledě.

Zdeněk Brož je členem chodovského svazu chovatelů už 62 let. Výstavy v Chodově organizuje od A do Z.Foto: Lucie Žippaiová

„Dneska má mládež úplně jiné zájmy. Jsou sice výjimky, ale opravdu je jich málo, třeba když se tomu věnují rodiče, tak někdy to osloví i jejich děti. Ale to je opravdu zřídka," potvrdil. Navíc se podle něj dost zásadně mění struktura obyvatel na vesnici. „Lidé se na vesnici stěhují z měst z jiných důvodů než dříve, chtějí mít klid od města, ne pěstovat drůbež nebo králíky. A když jim po ránu zakokrhá kohout, tak si stěžují," poznamenal smutně.

Zdeněk Brož pochází ze Slaného. Když po válce přišel do Chodova, bylo to, podle jeho slov, krásné městečko s necelými čtyřmi tisíci obyvatel. „Byl jsem tehdy rád, když jsem se sem přestěhoval a mohl chovat zvířata. To na náměstí ve Slaném nešlo," říká. Ve Svazu chovatelů v Chodově pamatuje časy, kdy měl 120 členů, dnes je jich 24, a to z Chodova je jen on, ostatní bydlí například ve Staré Roli, Božičanech, Lokti, Novém Sedle nebo Vintířově. Sám zastával různé funkce, jednatele, předsedy, a 40 let jezdil po výstavách jako posuzovatel drůbeže. Dnes je to právě on, kdo v Chodově připravuje výstavy. Na té sobotní se kvůli ptačí chřipce mohli vystavovat jen králíci, ale těší se už na konec října a věří, že tam už pořádání velké výstavy drůbeže, holubů, exotů a králíků nic nenaruší.

Zdeňku Brožovi je 86 let a má v plánu chovatelství pověsit na hřebíček a svůj chov zrušit. Rozhodně ale chce být dál aktivní v přípravě výstav. „Určitě s tím úplně neseknu, budu sem dál chodit, pokud můžu. Tohle je můj život, ty výstavy dělám od A do Z," svěřil se.