Číslo 6 přežije. Město dům koupilo, opraví a využije

Horní Slavkov – Zatímco osud historického domu č. 13 v památkové zóně v Horním Slavkově je nejistý a stále se neví, jestli ho čeká záchrana, či demolice, šestka, tedy dům č. 6, má před sebou světlou budoucnost.

Dům č. 6 v památkové zóně v Horním Slavkově město odkoupilo a pustí se do jeho záchrany.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Město ho odkoupilo od majitele za symbolickou cenu, udělalo zatím ty nejnutnější práce a postupně se pustí do rekonstrukce objektu. Zároveň už začíná přemýšlet o jeho dalším využití.

„V současné době byl aktuálně dokončen stavebněhistorický průzkum. Potom teprve může přijít na řadu projektová dokumentace,“ přiblížil postup starosta města Alexandr Terek. Jak dodal, stavebněhistorický průzkum popíše, jaké byly při stavbě použity technologie nebo v jakém stylu je dům postavený. „Projektant, který bude projektovat na naše zadání, musí z tohoto posudku vycházet a zohledňovat vše, co je v něm uvedeno, protože dům stojí v památkové zóně,“ vysvětlil starosta.

Před blížící se zimou má město nejzákladnější práce za sebou. Střecha byla ve velmi dobrém stavu, pouze místy byla doplněna, aby do domu nezatékalo. „Do konce roku chceme předložit zastupitelstvu návrh využití objektu,“ uvedl starosta Terek. Příští rok už by pak město chtělo žádat o dotace z Ministerstva kultury na místní památkovou zónu, část prostředků by šla i z rozpočtu samotného města. A dům bude postupně dávat dohromady.

„Cítíme jako povinnost historickou část města zachovat, pokud je to v našich silách a dokud se domy ještě dají zachránit. Budeme žádat o dotační prostředky a byli bychom rádi, kdyby se nám ho podařilo opravit podobně jako třeba Pluhův dům,“ doplnil starosta.