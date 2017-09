Co když bylo všechno jinak? Zažijte historii na vlastní kůži

Horní Slavkov – Jak to bylo s rodem Pluhů? A jak vůbec vypadal život v Horním Slavkově kdysi dávno? Pro všechny příznivce slavkovské historie i pro pouhé zvědavce připravila základní umělecká škola dvě netradiční prohlídky historického jádra města Živé obrazy aneb Co když to bylo jinak?

Netradiční prohlídka zavede diváky i do doby, kdy se stavěl kostel sv. Jiří (na snímku).Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Role průvodce slavkovskou historií se chopí populární herec a moderátor Petr Batěk, kterému budou vydatně pomáhat herci Západočeského divadla v Chebu. „Dějově moc prozrazovat nechci, snad jen to, že diváci se díky tomuto projektu mají možnost propadnout do historie Horního Slavkova, zažít to na vlastní kůži, jak se dneska populárně říká interaktivně. Projít si určitou částí historie města,“ prozradil alespoň trochu z chystaného programu Petr Batěk. „Setkají se například s postavou středověkého kata, s rodinou Pluhů. Jelikož je tam budova starého mlýna, tak také s mlynářkou. A dostaneme se i do doby, kdy se stavěl kostel svatého Jiří,“ nechal nakonec víc nakouknout pod pokličku připraveného pořadu. ČTĚTE TAKÉ: Senioři si užili ostré jízdy autem i testy Sraz účastníků je na parkovišti nad hřbitovem. Trasa začíná u jeho brány a končí blízko Pluhova domu. Už příprava prohlídek se setkala ve Slavkově s neobyčejným zájmem. „Je moc fajn, že nás podpořily místní firmy sponzorskými dary. Dokládá to, že zájem o historickou část Slavkova je, mile nás to překvapilo,“ je potěšen ředitel Základní umělecké školy Horní Slavkov Jan Zapf. Netradiční prohlídky historického jádra města se konají v rámci Slavkovských slavností v sobotu 23. září od 17 a 19 hodin. Jedna trvá přibližně hodinku. Vstupenky jsou už teď k mání v předprodeji v ZUŠce, kapacita každé prohlídky je omezena.

