Czech POINT zpřístupnili v neděli, i ve svátek

Chodov - Už od léta Chodovští střádají na to, aby zvonice kostela svatého Vavřince byla kompletní. Právě proto přijela do Chodova Leticie Vránová Dytrychová, zvonařka. Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová z Brodku u Přerova, jejíž je majitelkou, chybějící dva zvony vyrobí. A protože zvonařina není zas tak obvyklá profese, trošku jsme ji vyzpovídali. No a kde jinde než přímo ve zvonici kostela sv. Vavřince.