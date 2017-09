Další úsek na dálnici D6 bude zdarma

Sokolovsko – Od 1. ledna 2018 Ministerstvo dopravy vyjme ze zpoplatnění další část dálnice D6 mezi krajským městem a Chebem.

Dálnice D6Foto: Deník / Cichocki Roman

Úsek, který tvoří obchvat Sokolova, se vešel mezi vyvolenou pětici silnic, kterou ministerstvo vybralo. Ministerstvo tak změnilo svůj názor, že zmíněný úsek nezapadá do jeho kritérií.

„V předchozích dvou letech se tento krok osvědčil. Starostové dotčených měst jsou s ním velmi spokojeni, protože to pomohlo ke zklidnění dopravy ve městech. V tomto trendu tedy pokračujeme. Dálnice jsou stavby placené z peněz daňových poplatníků, proto by měly lidem sloužit co nejvíce,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Konkrétně jde o desetikilometrový úsek D6 mezi Novým Sedlem a Březovou u Sokolova.

Starostové dotčených měst a obcí a především řidiči by však uvítali celý úsek z Karlových Varů do Chebu zdarma. Je to podle nich úsek dálnice vedoucí odnikud nikam, a tudíž by měl být bez poplatku.

Řidiči z Březové se do krajského města po D6 stejně bez dálniční známky nedostanou, stejně tak šoféři jedoucí ze Sokolova.

„Od Sokolova musím před krajským městem sjet do Nového Sedla a přes Chodov a Mírovou dojet do Karlových Varů. Přitom na D6 jde o pouhých 5 kilometrů. Politici asi nepřemýšlí,“ myslí si řidič Pavel Stejskal.