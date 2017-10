Demolice sokolovských kasáren se protáhne

Sokolov – Bývalých kasáren vedle sokolovského sídliště Vítězná se město nezbaví jen tak. Firma provádějící demolici totiž narazila na problém.

Pozůstatky sokolovských kasáren před demolicí.Foto: Deník / Cichocki Roman

A jelikož by vícepráce stály moc peněz, rozhodlo se město vypsat nové výběrové řízení. „Při demolici objektů narazili dělníci na betony, které jdou hluboko pod zem. Rozhodli jsme se, že vícepracemi problém řešit nelze, stálo by to moc peněz. Chceme, aby vše bylo transparentní, a proto jsme rozhodli o novém výběrovém řízení za 2,5 milionu korun,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka.

Podle něj je tlak na město v této lokalitě od občanů velký. Na místě totiž Sokolov hodlá připravit parcely pro stavbu rodinných domů. Je to jedno z posledních míst v centru města pro podobné účely.

Sokolov velmi trpí tím, že má nedostatek rodinných a řadových domků. Volných bytů jsou desítky, kvalitní a luxusnější bydlení však chybí. Podle vedení sokolovské radnice jsou možnosti v tomto směru omezené. Město se zhruba 24 tisíci obyvateli se může rozvíjet jen směrem na Hruškovou a Novinu. Chybí však inženýrské sítě a jejich natažení do vzdálených lokalit je nákladné.