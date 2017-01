Díky novému azylu pro bezdomovce ubylo stížností

Karlovarský kraj - Počet lidí postižených akutním respiračním onemocněním (ARI) ve třetím kalendářním týdnu poklesl, a to téměř ve všech věkových skupinách. Výjimkou jsou pouze školáci ve věku od šesti do čtrnácti let, kde se počet nemocných zvýšil v porovnání s předchozím týdnem o více než deset procent.