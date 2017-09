Díky Pohlazení prožily děti báječné prázdniny

Sokolov – Patnáct dětí ze sociálně vyloučeného prostředí se díky spolku Pohlazení zúčastnilo letního tábora na Hadovce u Konstantinových Lázní.

Děti na tábořeFoto: Deník / Cichocki Roman

Mladší děti do 11 let se vypravily na týden na záchrannou misi do starověkého Egypta, zatímco desetidenní tábor starších dětí byl tematicky zaměřen na Pána prstenů. Díky spolku Pohlazení si mohly děti užít jak letní tábor, tak mládežnické akce, dětský den i sjezd řeky na raftech.

Tábora se mohl díky asistentce z Pohlazení zúčastnit i zdravotně handicapovaný chlapec. Další dvě dívky se s finanční pomocí Pohlazení zúčastnily týdenní mládežnické akce „Vokoun“ v Železnici u Jičína, která byla zaměřena na službu lidem. „Největší zážitek jsme měly v domově důchodců, kde jsme všichni zpívali české písničky. Některé babičky plakaly radostí a štěstím. S jednou paní, které je 90 let, jsme si dokonce skoro tři hodiny povídaly,“ vyprávěly dívky.

„S Pohlazením prožily děti ještě dvě společné akce – krásný dětský den v Lokti, který organizovala maminka na mateřské dovolené Petra Karlíčková, a sjezd řeky Ohře z Kynšperka do Sokolova na raftech a kánoích.

Spolek finančně podporuje Církev adventistů sedmého dne, město Sokolov a další drobní dárci,“ řekla za Pohlazení Hana Kábrtová.

Autor: (hk)