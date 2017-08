Do Galerie Cafe za obrazy, keramikou a na mrkváč

Loket – Mrkev a dort? Že to nejde dohromady? Omyl. Mrkváč je toho důkazem.

Jitka Hlavsová, jejíž oblíbené Loketské perníčky se pyšní titulem Regionální potravina už dva roky, peče s úspěchem dál. Tvarohový dort získal letos stejný titul a oblíbený mrkváč neboli mrkvový dort, usiluje o ocenění Dobrota Karlovarského kraje.

„Recept mám od kamarádky z Austrálie, kde je hodně oblíbený, jen jsem změnila mouku,” vysvětluje Jitka Hlavsová. Dort je stejně jako perníčky bezlepkový, tedy vhodný i pro celiaky. Mouka nebyla to jediné, co změnila. „Vymyslela jsem vlastní polevu z jogurtu, ta původní je příliš sladká. Chvilku to ale trvalo, než jsem ji vychytala, takový styl pokus – omyl,” přiblížila s úsměvem.

Dort byl řadu let jen rodinnou pochoutkou, a protože chutnal, rozhodla se nabídnout ho i v Galerii Cafe. „Chutná výborně. Všude ho chválíme a posíláme další, aby ochutnali. A nejen ochutnali, ale nasáli nezapomenutelnou atmosféru celého místa a zase se rádi vraceli,” potvrzuje jedna ze spokojených zákaznic.

Nezapomenutelnou atmosférou má na mysli prostředí Galerie Cafe. Dotvářejí ho výstavy obrazů, které tu pořádají významným českým i zahraničním umělcům i těm, kteří docházejí do kurzů. V současné době se tu při pití kávy můžete kochat díly hudebníka, skladatele a také výtvarníka Ivana Mládka. „Naši galerijní činnost jsme zahajovali před deseti lety právě výstavou Ivana Mládka. Tak jsme rádi, že právě s ním letos můžeme toto jubileum oslavit,“ poznamenala Hlavsová.

Konají se tu vernisáže, divadelní představení pro děti i dospělé, workshopy, pravidelné kurzy keramiky a malování a nyní nově i hudební jazzové produkce před galerií. A protože Jitka Hlavsová je vyučená a vystudovaná keramička, hrnečky nebo talířky do kavárny si vyrábí sama. „Vyučila jsem se a v 90. letech i vystudovala školu uměleckého designu. Ateliérovou práci, točit na kruhu, glazovat, to jsem se ale naučila v Novém Drahově u Egona Ivana Wernera,“ podotkla. Své umění, znalosti a dovednosti předává dokonce i zájemcům na pravidelných kurzech, které se v Galerii Cafe konají od října do dubna.