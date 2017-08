Chodov - Snímky mezinárodně oceňovaného fotografa Williho Huttiga, který působil v Chodově před druhou světovou válkou, představuje v těchto dnech chodovská galerie U Vavřince.

Do galerie U Vavřince na uznávaného fotografa Williho Huttiga.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Mladý Willi převzal po roce 1932 v domě v Tyršově ulici ateliér svého dědečka a strýce a zavedený podnik úspěšně rozvíjel. Prosadil se jako umělecký fotograf a snímky jeho celoživotní vášně, alpských vrcholků, mu zajistily více než dvě desítky mezinárodních ocenění. Huttigovy fotografie, kde obdivuhodně pracuje se světlem, viděli lidé na výstavách například v Budapešti, Amsterodamu, New Yorku či Chicagu. Fotograf pracoval delší čas i pro známý americký armádní časopis Hvězdy a pruhy.

Po skončení války musel Chodov opustit a natrvalo se usídlil v podhůří Alp, kde si otevřel vlastní ateliér. Jako proslulého portrétistu ho vyhledávaly přední osobnosti Německa.

Chodovská výstava s názvem Willi Huttig, chodovský fotograf představuje snímky mimo jiné i z Chodova. Vernisáže se v galerii zúčastnil také Huttigův syn Thomas.

Expozice je k vidění do 25. září. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.