Do muže před diskotékou kopali, napadení přitom nebylo první

Kraslice – Napadení hned dvou mužů v Kraslicích mají na svědomí dva výtržníci ve věku 32 a 41 let.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Vraný Jan

Ti v polovině února před tamní diskotékou napadli jednačtyřicetiletého muže, kdy ho bili pěstmi do obličeje, a když upadl na zem, ještě do něj kopali. „V dalším napadání jim bylo zabráněno až zasahujícím policistou. Obdobným způsobem přitom měli napadnout i dalšího třiadvacetiletého muže, kdy opět dalšímu útoku zabránil policista. U obou napadených mužů si zranění vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici.“ Agresoři si již vyslechli obvinění z ublížení na zdraví a z výtržnictví. Za to už byli v minulosti odsouzeni. Teď jim hrozí až tři roky vězení.