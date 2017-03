Do věže za Janem Vilémem? I to je v Chodově možné

Chodov - Chodovští mají velký zájem o historii svého města. A díky městskému historikovi mají spoustu příležitostí ji poznávat, díky přednáškám i díky exkurzím.

Během exkurze do věže kostela se účastníci podívají i ke zvonu Jan Vilém, který uslyší zvonit nedělní poledne. Foto: Miloš Bělohlávek

Začalo to přednáškami na téma Zmizelý Chodov v podkroví chodovské knihovny. To však brzy začalo praskat ve švech, protože zájemců o poutavé vyprávění bylo čím dál víc. Pro velký zájem se přednášky opakovaly, až se nakonec přesunuly na Malou scénu do kina. I tam ale bylo potřeba je opakovat. „Loňský rok byl velmi hektický. Každý měsíc skoro čtyři přednášky, což může vést i k přesycení," okomentoval městský historik Miloš Bělohlávek. „Rád bych teď dělal tak jednu za čtvrt roku. Na duben plánuji přednášku o největších osobnostech Chodova," poznamenal. Protože vyprávění o zmizelém Chodově zaujalo, chodovské TV studio natočilo i tři DVD, která jsou k dostání v infocentru a v KASSu.

Povídat o dějinách nestačí, řekl si Miloš Bělohlávek a zrodil se nápad různých exkurzí. Od loňského léta, kdy se do zvonice kostela sv. Vavřince vrátil restaurovaný zvon Jan Vilém, mají lidé možnost zdolat schody a do věže se podívat. „O exkurze do věže byl velký zájem, tak mě napadlo, že ty neděle, kdy tam lidi budu brát, spojím s výstupem v pravé poledne, tedy s nedělním vyzváněním. Aby to pro účastníky bylo co nejzajímavější," podotkl. Lidé si projdou všechna patra, dostanou se k varhanám, k mechanismu věžních hodin a nakonec tedy i k Janu Vilémovi.

A v Chodově se nezapomíná ani na ty nejmladší. „Pro žáky 3. a 6. tříd chodovských škol pořádám už víceméně pravidelně exkurze po Chodově, prohlídku kostela nebo základních historických budov, případně přímo přednášky ve školách," uvedl historik. V současné době je jeho největším cílem vytvořit kompletní studijní materiál, kde by byly v základních datech údaje z historie Chodova.