Dodavatel trávníku je vybrán, přesný termín výměny ještě ne

Sokolov - Firma, která bude za 11 milionů korun v areálu sokolovského Baníku měnit trávník, je vybrána. Co však není vybráno, je termín. Ten nyní vedení fotbalového klubu domlouvá společně s firmou i fotbalovým svazem, tak aby nebyl narušen začátek podzimní části Fotbalové národní ligy. V našem kraji jde o nejvyšší fotbalovou soutěž.

FK Baník Sokolov - FK PardubiceFoto: Zdeněk Plachý

Na financování celé akce se podílí město Sokolov, Karlovarský kraj a vlastník klubu, Sokolovská uhelná. „Řešili jsme poslední detaily, kdy se začne. Fotbalisté potřebují vědět, ani ne tak pro už končící sezonu, ale hlavně pro tu nadcházející, kolik zápasů budou muset přeložit," uvedl starosta Sokolova Jan Picka.

Vedení města zvažovalo původně i instalaci vytápění trávníků, to by ale stálo až 6 milionů navíc. Proto zůstalo jen u samotné výměny trávy. Jak potvrdil starosta, Sokolov vybral dodavatele nového trávníku na hlavním fotbalovém hřišti stadionu Baník. Termín zahájení prací ale ještě chce město doladit s fotbalisty, aby rekonstrukce co nejméně zasáhla do jejich herních termínů.

Výměny se trávník na hlavním hřišti dočká téměř po 40 letech, což je podle krajského radního Karla Jakobce na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Stav plochy je již delší dobu na hranici toho, aby bylo možno odehrát regulérní zápasy.

Rekonstrukce za 11 milionů korun by měla být provedena během letní pauzy tohoto roku. Sokolov zaplatí 6, Karlovarský kraj pošle 2 a Sokolovská uhelná 3 miliony korun. Až tráva vyroste a bude v nejlepší kondici, měla by oproti nešlechtěnému trávníku odolávat vyšší zátěži. V případě, že se bude na stadionu hrát více zápasů v jednom týdnu, neměl by být tolik zničený.