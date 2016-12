Domácnosti zaplatí více za vodu

Chodov – Domácnosti v Chodově si od nového roku připlatí za vodu. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody se pro rok 2017 zvýší oproti letošnímu roku o 96 haléřů na 57,54 korun bez DPH, tedy na 66,18 korun včetně DPH. Běžný spotřebitel tak za vodu vydá průměrně o 38 korun ročně navíc. Změnu ceny oznámilo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

„Součástí platby za vodu je i pevný roční poplatek, který se stanovuje podle velikosti fakturačního vodoměru, osazeného na vodovodní přípojce k domu. U nejrozšířenějšího vodoměru (o jmenovité kapacitě 1,5 m3/h) se pevný poplatek nemění a zůstane na stejné úrovni jako v roce 2016, odběratelé za tento vodoměr ročně zaplatí 1980 Kč včetně DPH. U ostatních vodoměrů se poplatky zvyšují v průměru o půl procenta," uvedli vodohospodáři v tiskové zprávě. „Největší podíl na zvýšení vodného a stočného má růst ceny za nákup surové vody z povrchových zdrojů. Vláda sice odstoupila od plánovaného navýšení poplatků za odběr podzemní vody, poplatky za odběr povrchové vody se však zvyšují. Tyto poplatky stanovují správci příslušných vodních toků a vzhledem k tomu, že k úpravě pitné vody využíváme na našem provozovaném území z devadesáti procent povrchové zdroje, má na nás toto navýšení značný vliv. Povodí Ohře zvyšuje cenu za odběr povrchové vody o 4,9 % a Povodí Vltavy o 7 %," vysvětlil Antonín Jágl, ředitel provozní společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

„I přes toto mírné navýšení vodného a stočného, v průměru se jedná o 1,7 %, zůstává pořád naše cena jednou z nejnižších nejen v západních Čechách, ale i v porovnání s celorepublikovým průměrem, který byl letos zhruba 83 Kč za m3. Do zvýšení ceny se promítl i předpokládaný pokles spotřeby vody na našem provozovaném území, který se sice v roce 2015 zastavil, letos však bohužel dále pokračoval. S přibývajícími objekty a zařízeními, které se zavádí do provozování ať už z důvodů rozšiřování provozovaného území, nebo kvůli zpřísňování legislativy, se zvyšují i provozní náklady. Mírně porostou také náklady na opravy a investice do infrastruktury," doplnil Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.