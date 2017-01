Dudlíky udělají radost autistickému chlapci

Loket - Když se na něčem domluví a spojí síly maminky, výsledkem je nejčastěji radost v očích nějakého dítěte. Tentokrát šlo o desetiletého Jeníčka, který trpí poruchou autistického spektra. Jeho nejoblíbenější hračkou jsou dětské dudlíky. Prosbu Jeníčkovy maminky našla na sociální síti jedna loketská maminka, domluvila se s druhou a už to jelo.

Dudlíků pro Honzíka se sešlo 72. Přinesly je nejen loketské, ale třeba i slavkovské nebo sedelské maminky.Foto: Jana Zapfová

„Lenka si toho všimla, oslovila mě, jestli bych do toho s ní šla, a mně se to moc líbilo," vyprávěla Jana Zapfová z Lokte o tom, jak začaly s Lenkou Beňušovou shánět pro Jeníčka dudlíky. Chlapec si s nimi rád hraje, používá je místo postaviček, povídá si s nimi, postaví si je třeba do řady, učí je, třídí nebo skládá, má jich prý už více jak dvě stě. „Jiné děti mají lego, on má dudlíky, proč ne?" podotkla Jana.

Dudlíky různých velikostí, tvarů, barev nosily maminky do loketského Zdravíčka na náměstí. Sbírka trvala několik dnů a výsledkem bylo 72 rozličných exponátů. „Byly i maminky, které doma žádný neměly, tak šly a koupily. Takže fakt perfektní, maminky byly úžasné," chválila Jana Zapfová. Všechny dudlíky pak zabalily jako dárek, připsaly Jeníčkovi k narozeninám všechno nejlepší a odeslaly. A mají ze všeho dobrý pocit. „Nemám ráda, když se vybírají peníze. To nikdy pořádně nevíte, že to jde tam, kam říkají. Ale tohle je konkrétní," poznamenala.

A rozhodně prý nezůstane jen u dudlíků. Obě maminky mají další plány. Jana Zapfová už například nějakou dobu jednou za čas jezdí po okolí a vybírá plyšáky, které lidé chtějí vyhodit. Vypere je, vysuší, pospravuje a vozí dětem do sokolovské nemocnice. „Mně samotné se stalo, že synovi na ušním píchali ouško. A jakmile dostal tu hračku, byl tak šťastný, že brek byl v tu ránu pryč," podělila se o vlastní zkušenost.