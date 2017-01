Firma měla u hranic plány za desítky milionů, vrátí se pozemek zpět městu?

Kraslice – Dvanáct let leží ladem rozsáhlé lukrativní pozemky u hraničního přechodu v Kraslicích na Sokolovsku. Koupila je tehdy společnost Frontera, jejíž mateřská společnost Tabacmesa vlastní i flotilu lodí. Ta slibovala vybudování obchodního komplexu za 60 milionů korun. Z plánů ale nezbylo nic a město roky marně po firmě pátralo. Aktuálně to ale vypadá tak, že město by mohlo pozemek odkoupit zpět.

PUSTO A PRÁZDNO je už řadu let na pozemcích společnosti Frontera, která u hranic slibovala postavit komplex služeb za desítky milionů korun. Foto: Jiří Drozdík

Zástupci Frontery jednali s vedením Kraslic o možnostech zpětného prodeje už loni v létě. Naposledy pak tento měsíc. Firma avizovala, že v České republice ukončuje své aktivity a připravuje pozemek k prodeji. „Na schůzce jsme projevili vůli jednat o odkoupení pozemku. Nyní byl připraven návrh na vypracování znaleckého posudku, abychom zjistili aktuální hodnotu pozemku," řekl místostarosta Kraslic Miloslav Poslední. Záměrem se bude už ve čtvrtek zabývat tamní zastupitelstvo, které má posvětit zpracování posudku. „Ukáže se také, zda je vůbec vůle získat pozemek zpět," uvedl Poslední. O případném využití pozemku, kam se dříve lidé jezdívali koupat do vodní nádrže, ze strany města se zatím uvažuje. „Osobně se přikláním k variantě mít pozemek jako rezervu pro případné investory. Jisté je, že původní koupaliště je v havarijním stavu a samotná nádrž je netěsná, a prosakující voda dokonce ohrožuje stabilitu břehu řeky Svatavy," doplnil. Frontera koupila pozemek v roce 2004. Před několika lety radnice společnosti pohrozila, že pokud bude nečinná, změní charakter pozemku ze stavební parcely na veřejnou zeleň. Toho se Frontera zalekla a začala komunikovat. Fronteru v roce 2007 převzala španělská společnost Tabacmesa. Její správce Francisco Franco uvedl, že firma se změnou vlastníka přehodnotila dřívější plány. „Rok po akvizici vypršela naše stavební povolení. Firma pak přehodnotila tento investiční záměr, ze kterého sešlo," vysvětlil Franco.

