FOTO: Koně jsou Kamči koníčkem už odmala

Karlovarský kraj – Kamile Dostálové z Chodova je čtrnáct let a už coby šestileté holčičce jí učaroval pohled na svět z koňského hřbetu. Maminka jezdila na koni, není tudíž divu, že její dcera tomu propadla také.

Díky kamarádce se dostala do Jezdecké stáje v Boučí a teď už začíná sklízet výsledky svého tréninkového úsilí, vyhrála oblastní mistrovství dětí a mládeže, které se konalo v Děpoltovicích.

„Bavilo mě to odmalička,” potvrzuje Kamča. „Pak jsem jela s kamarádkou na jezdecký tábor do Boučí a od té doby se tomu věnuji,” dodala. Začala navštěvovat jezdecký kroužek, na jaře úspěšně absolvovala zkoušky jezdce. Má dva oblíbené koně, poníka Sharádu a koně Akima, s kterými byla úspěšná i na mistrovství v Děpoltovicích.

„Kamča vyhrála s koněm Akimem v kategorii dětí do 14 let. Je to dvoukolová soutěž, první kolo je zaměřeno na styl jezdce, druhé na čas a výsledné body se sčítají,” vysvětlila trenérka Lenka Zemanová. Ta měla na mistrovství ještě další dvě jezdkyně ze své stáje. Kateřinu Dleskovou, která závodila s pony Prima Narnie from Island a se Sharízou skončila druhá v soutěži na styl jezdce. „Další jezdkyně, která reprezentuje stáj, je Daniela Tesařová na koni Fornika Janka,” doplnila trenérka.

Kdo pracuje s koňmi, dobře ví, že to není jen o závodění, ale starost o ně je náročná. „Musíme ho čistit, uklízet u koní, starat se o ně, kontrolovat je,” vyjmenovala Kamča. Ve stáji je, jak často to je možné, třeba i čtyřikrát týdně, o víkendech, o prázdninách. Studuje na chodovském gymnáziu, ale zatím se její koňský koníček dá se studiem zkombinovat. „Na tréninku si pak koně nejdříve opracujeme, aby se rozhýbali, a pak si nás vezme trenérka a začneme skákat,” přiblížila.



Ze svého úspěchu na oblastním mistrovství má samozřejmě velkou radost. „Budu se snažit dál zlepšovat,” je rozhodnutá. Dokonce uvažuje o tom, že koně a ostatní zvířata se jednou stanou i její profesí. „Mám celkově ráda zvířata, tak bych jednou ráda byla třeba veterinářkou,” svěřila se úspěšná závodnice. I trenérka pomýšlí na vyšší cíle. „Do budoucna bychom určitě rádi přemýšleli o celorepublikových soutěžích,” uzavřela Lenka Zemanová.