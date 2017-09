FOTO: Na internetu učí malovat celý svět

Horní Slavkov – Původně se jmenovala Marie Krčmářová a od 9 do 21 let žila v Horním Slavkově. Tady a na keramické škole v Karlových Varech získala základy malby a kreslení.

Dnes se jmenuje Marie Ndolo, žije v Londýně, je uměleckou malířkou a své obrazy prodává do celého světa. Rovněž díky internetu učí online malovat zájemce ze všech koutů zeměkoule. Do Slavkova se teď Marie Ndolo vrátila i díky výstavě v muzeu.

„Hodně vděčím paní učitelce Jůnové, která mi moc pomáhala učit se kreslit a malovat. To ona mě popošťouchla, abych šla studovat keramiku do Varů,” zavzpomínala na studijní léta Marie Ndolo. Kromě malby a kreslení ji hodně bavila i historie umění. V Londýně pak na studia navázala různými kurzy, při nichž rozvíjela svoji kreativitu. A svůj zájem soustředila ještě jedním směrem. Začala studovat psychoterapii, hypnózu a reiki, a kromě malování dnes také učí kundalini jógu. Tento její druhý zájem navíc ovlivnil i výtvarnou tvorbu. „Veškeré tohle spirituální učení o víc duchovnu a energiích mělo vliv na mé obrazy, které mají duchovní podtext. Jsou víc zaměřené na to, aby lidičky vnímali tu pozitivní a čistou energii, aby je to uvolňovalo a dotklo se to jejich srdíčka. Vyloženě je to na očištění, meditaci, pronikání energií, ty obrazy jsou léčivé,” vysvětlila.

Marie Ndolo nedělá často výstavy. S nápadem uspořádat jednu právě ve Slavkově přišly společně s její sestrou Jarmilou Dvořákovou, která tu stále bydlí a dělají tu občas spolu i workshopy jógy. „Jsem ráda, že je to město, kde jsem vyrůstala, a navíc jsou tu úplně nádherné prostory, historické a krásně zrekonstruované, útulné, milé, super na mé obrázky,” neskrývala nadšení z prostor v muzeu. Jde o prodejní výstavu, ovšem trochu nevšední. Zakoupené obrazy si lidé mohli odnést už z vernisáže. Autorka je pak nahradila novými, případně kopiemi.

Doma v Anglii prodává Marie Ndolo své obrázky hodně online po internetu, takže její tvorba jde do celého světa. „A začala jsem i učit online různé techniky malby a kreslení a je o to velký zájem. Do kurzů se hlásí lidé z Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu, Afriky, Indie, prostě z celého světa,” přiblížila způsob učení ve světě velmi populární.

Obrázky Marie Ndolo jsou milé, každý, jak říká, je pro někoho jiného, protože každému se líbí něco jiného. Lidé si je podle jejích slov kupují, aby jim prozářily místnost, aby jim něco daly, nebo je očistily, velmi často v nich spouštějí různé emoce. Výstava je v muzeu přístupná do 30.září.



www.mariendolo.com



Kundalini jóga

- doslovně lokna na pramínku vlasů milého

- jogínská tradice kombinující meditaci, mantru, fyzická cvičení a dýchací techniky.

zdroj: wikipedie