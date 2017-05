FOTO: Poseděli s Forrestem Gumpem

Sokolov – Nápad, kterým se inspirovala ve světě, se rozhodla sokolovská kantorka zrealizovat ve své škole.

Strhla tím nebývalou vlnu zájmu rodičů. A právě to byl jeden z cílů, dostat rodiče do školy i jindy než jen na schůzky. Tím druhým cílem bylo oživit a zkrášlit město jako takové. Řeč je o 31 lavičkách, které si rodiče žáků 2. ZŠ v ulici Rokycanova nejen sami vyrobili, ale vyřádili se na nich, i co se designu týče.

„Podobný nápad jsem viděla na dovolené u Bodamského jezera. Kolegyně na výtvarnou výchovu navrhla několik témat a rodiče si vybírali, které ztvární. Zájem rodičů byl obrovský, nápad se jim zalíbil,“ říká kantorka Petra Šišková.

Podle kantorky pracovalo na lavičkách o sobotách 150 až 200 rodičů. Další musela z kapacitních důvodů odmítat, zájem byl až trojnásobný. Lavičky budou zdobit až do konce srpna nejen Staré náměstí, ale i Husovy sady v tamní relaxační zahradě.

Ve čtvrtek bylo oficiální zahájení lavičkové sezóny s kulturním programem.

„A lidé si to užívali, lavičky byly plné. Jsem ráda, že nám město vyšlo vstříc a mohli jsme lavičky dát na náměstí. S kulturním programem pomohl i sokolovský MDK,“ říká Šišková.

Ta zároveň vysvětlila, proč byla mottem akce výzva, aby si lidé přišli posedět s Forrestem Gumpem.

„Jde zřejmě o nejznámější filmovou postavu sedící na lavičce a čekající na autobus,“ vysvětlila Šišková.

Při tvorbě laviček pomohli i hlasující zákazníci jednoho z našich hypermarketů v projektu Vy rozhodujete, my pomáháme. Sokolovský nápad s lavičkami se totiž v počtu hlasování umístil na třetím místě v celé České republice.