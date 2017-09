FOTO: S hůlkami kolem světa za 365 dní, to je letošní cíl civilkářů

Sokolov – Obejít s hůlkami celý svět za 365 dní, to je letošní cíl celorepublikové akce Rozchodíme civilky, kterou organizuje Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH). S nordic walking hůlkami zavítali organizátoři i do Sokolova.

V letošním roce se akce koná již čtvrtým rokem, Sokolovští jsou pravidelnými účastníky. „V roce 2014, během prvního ročníku, jsme společně se 732 členy nachodili 26 214 kilometrů. O rok později jsme do toho šlápli o trochu víc a nachodili 65 336 kilometrů. Zapojilo se 3444 lidí,“ vypočítala nachozené kilometry Radana Hniličková ze SPCCH, která akce moderuje. „V roce 2016 jsme si dali za cíl dosáhnout hranice 100 tisíc kilometrů. A podařilo se, dokonce jsme hranici pokořili a nachodili 108 261 kilometrů,“ doplnila údaje. To už se na trasy s hůlkami vydalo 6928 sportovců a členů svazu. Letošní metou je obejít svět za 365 dní. Jednotlivé údaje o nachozených kilometrech se zanášejí do mapy. Vyšlo se z Prahy na sever přes Berlín, následně po západním pobřeží Evropy. Už prošli Španělsko, přešli do Afriky a teď pomalu stoupají od Kapského Města po východní straně Afriky k severu.

Cesta je samozřejmě pomyslná. V reálu nachodí lidé během akce maximálně dva kilometry. „Cílem je, aby se lidé s civilizačními chorobami či senioři, kteří se zúčastní, naučili správně chodit s nordic walking hůlkami, a v rámci toho se snažíme nachodit co nejvíce kilometrů pro zdraví. A ty na konci roku posčítáme,“ vysvětlila koordinátorka Marie Říhová. Kdo si nepřinesl hůlky vlastní, ten si je mohl půjčit. Než se vyšlo na trasu kolem sokolovského Areálu zdraví, všichni se dozvěděli, jak se správně s hůlkami chodí. „Kdo byl zvyklý na běžkování, ten se to učí snadněji,“ poznamenala Říhová. „V podstatě se učíme, jak se střídá pravá ruka, levá noha. Často lidé nevědí, že jsou různé druhy hůlek. Po krátké instruktáži to pak na krátké trati trénujeme,“ dodala.

Sokolovských účastníků byly zhruba čtyři desítky a řada z nich chodí na tuto akci pravidelně. Chodit s hůlkami pro ně nebyla žádná novinka. „Chodím ráda, ale nemůžu často, protože to neudýchám. Ale když jsou akce nebo na rekondicích, tak jedině s hůlkami. Mně osobně se jde líp, podepírá mě to,“ svěřila se se svými zkušenostmi jedna z účastnic, dvaaosmdesátiletá Emilie Postupová.

Jak uvedla Marie Říhová, důležité je chodit. „Když je správná technika, zapojuje se až 90 procent svalů těla a až o 30 procent se odlehčuje kolenům,“ vyzdvihla přednosti chození s nordic walking hůlkami. Účastníky na závěr čekala i malá sladká odměna a krokoměr.

Rozchodíme civilky je celorepublikový projekt Svazu postižených civilizačními chorobami. Vznikl v roce 2014. Organizátoři realizují malé i velké pochody s prezentací techniky chůze s holemi nordic walking v celé České republice.