FOTOGALERIE: Mezinárodní týden nošení dětí podpořily i maminky v Sokolově

Sokolov – Průvod maminek a tatínků s dětmi v šátku jste v sobotu mohli potkat i v Sokolově. S nápadem podpořit tímto způsobem Mezinárodní týden nošení v šátku přišla maminka šestnáctiměsíční Štěpánky Petra Šetele, která nošení dětí jednoznačně podporuje od Štěpánčina narození.

„Po celém světě se pořádají různé akce k tématu nošení, tak mi přišlo líto, aby se nějakým způsobem nezapojil i Sokolov. Mám kolem sebe spoustu maminek, které nosí, tak jsem to zkusila a ono to vyšlo,“ přiblížila nápad Petra Šetele.

Na start průvodu, který byl v parku u Stromu mateřství, dorazilo zhruba čtyřicet maminek s dětmi. A přišli s nimi i tatínkové nebo babičky. Na pochod se vydali po cyklostezce do dětského světa Fantazie. „V rámci této akce mají dneska všichni účastníci vstup zdarma, a navíc je čeká tombola,“ prozradila Petra.

Ta rozhodně nechce, aby akce 1. ročníkem skončila. Už teď má plány pro rok příští. „Plánuju rozšíření o tematické přednášky, workshopy o nošení. I dneska tady máme maminku, která přijela s kočárkem a šátek má dole v kočárku. Chce se to tady naučit. A myslím si, že takových rodičů by bylo víc,“ nastínila plány.

Ve své aktivitě má tahle neskutečně „akční“ maminka naprostou podporu zejména městského domu kultury. „Petruška je hlava a srdce celé akce a my jsme její ruce. Vždycky přijde s nějakým nápadem a my jí ho pomůžeme uvést do praxe,“ vysvětlil ředitel MDK Ladislav Sedláček. Jak dodal, jde hlavně o technické zajištění jednotlivých akcí. „Já osobně si myslím, že to patří do města. Je to určitý druh kultury a ta by měla vychovávat, což se Petře určitě daří,“ je přesvědčený.

Jednou z maminek, které přišly, byla i paní Miruška. V šátku se nesl jedenapůlletý Viktůrek. „Chtěla jsem se sejít s kamarádkami. Známe se, co se děti narodily, chodily jsme k Pétě i tancovat,“ objasnila. Ta na sebe navíc prozradila, že se o nošení začala zajímat dříve, než vůbec otěhotněla: „Neměla jsem dítě, ale už jsem chtěla umět vázat ho do šátku. Navštěvovala jsem kurz, a když se Viktůrek narodil, měla jsem to aspoň jednodušší.“

Spolupráce Petry Šetele s městským domem kultury bude pokračovat. Už teď se připravuje adventní bazárek, jehož výtěžek půjde na charitu.

Mezinárodní týden nošení dětí probíhal od 2. do 8. října a na celém světě se pořádaly pochody s dětmi v šátku, srazy, výlety, různé přednášky, festivaly a řada dalších akcí.