FOTOGALERIE: Policisté vzali rotavské děti na tábor

Rotava – V letošním roce Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje pořádalo již druhý ročník příměstského tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality Rotava.

Tábor proběhl ve dnech od 17. do 21. července na několika místech a městech.

„Na základě zpracovaného projektu byl tábor financován z prostředků Ministerstva vnitra ČR v rámci programu prevence kriminality. Součástí projektu byl také přednáškový blok pro rodiče dětí,“ říká mluvčí policistů Kateřina Böhmová.



Ve spolupráci se sociálním pracovníkem rotavské radnice bylo vybráno 14 dětí ve věku od 8 do 13 let, které se od pondělí do pátku zúčastnily připraveného programu. Děti měly celý týden zajímavý program plný her, různého tvoření, ale také vzdělávání. Zhlédly ukázky policejních psovodů i policejní techniky, učily se poskytnout první pomoc zraněné osobě nebo jsme diskutovali o drogách i jiných závislostech. Děti soutěžily, vyráběly si náramky či náhrdelníky, dekorovaly si keramické hrnky nebo vylepšovaly kšiltovky.

„Navštívili jsme i místní knihovnu, kterou nám paní knihovnice ukázala a přiblížila dětem krásu a důležitost knih,“ říká Böhmová.

V rámci tábora si děti užily dva výlety. První výlet do Karlových Varů, kde byly děti nadšené jak z hřiště Meandr, tak z areálu Centra zdraví a bezpečí. Část programu v Centru strávily s hasiči, kteří jim ukázali, jak se chovat při požáru, povídali si o nebezpečí ohně a viděly, co oheň během několika minut dokáže.



Druhou část programu strávily děti s policisty, kteří si s nimi povídali o situacích, které jsou pro děti nebezpečné, a jak se při nich mají zachovat.

Během druhého výletu do Zooparku Chomutov se děti dozvěděly zajímavé informace o životě zvířat, krmily tuleně a svezly se vláčkem Safari expres. Velmi je zaujal příběh mývala, který se do zooparku dostal kuriózním způsobem. Připlul v kontejneru z Ameriky, ve kterém si nechal majitel přivézt vozidlo. Kromě auta bylo uvnitř také krmivo pro psy a plechovkové pivo. Vzhledem k tomu, že mýval je chytré zvíře, netrpěl hlady ani žízní a dlouhou cestu přežil.

Pro majitele vozidla to však musel být šok, když otevřel kontejner a uviděl své vozidlo v dezolátním stavu, s roztrhanými potahy, a navíc opilým mývalem.

„Celý týden jsme zajistili dětem pravidelné stravování a pitný režim. Děti se také učily, jak si mají svačinu připravovat samy,“ přiblížila Böhmová.



Na závěr týdne pro děti připravili video z fotografií, které pořídili v průběhu tábora. Na táboře děti získaly nové zkušenosti a vědomosti a mají mnoho nových zážitků. Všichni si tábor užili. Na závěr dětem rozdali tašky s drobnými dárky a na památku dostaly koláž z fotografií. „Děkujeme městu Rotava za spolupráci a za poskytnutí prostor sálu v Rotavě. Díky patří paní starostce Rotavy a sociálnímu pracovníkovi radnice za spolupráci před pořádáním tábora. Zapomenout nesmíme ani na knihovnici, která se nám v průběhu tábora věnovala,“ dodala Böhmová.

Kateřina Böhmová