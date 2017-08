FOTOGALERIE: Pomáhali, i když odpočívali. Nadaci přispěli dvacet tisíc

Vránov – Celý rok se starají o ostatní. Na ranči Vránov se organizátoři Motosrazu 155 snažili, aby se alespoň jeden víkend někdo staral o ně. Řeč je o záchranářích, policistech, hasičích, všech složkách integrovaného záchranného systému. Ti všichni si tu užili odpočinkový víkend. Ale i při něm stihli pomáhat.

„Jako organizátoři se snažíme, aby si tito lidé sem přijeli odpočinout a načerpali nové síly. Naše hlavní moto je tedy relax a odměna za práci, kterou celý rok dělají,“ přiblížil cíl akce jeden z organizátorů Roman Skalický.

Jde o mezinárodní motosraz zdravotnických záchranných služeb České a Slovenské republiky a ostatních příslušníků integrovaného záchranného systému. Byť se v názvu objevuje Motosraz 155, není to úplně klasický motosraz. „Díky našemu pracovnímu zaměření se daleko víc snažíme o prevenci a bezpečnost. A na to jsme zaměřili i program,“ vysvětlil Skalický. Účastníci se tak dozvěděli mnoho zajímavostí od instruktorky z profesionální motoškoly Bezpečně na motorce a zhlédli i ukázku zásahu záchranných a ostatních složek při nehodě motorkáře. Byla přistavena i úplně nová technika, kterou si všichni nejen prohlédli, ale na vlastní oči viděli, co všechno umí. „Díky sponzorům čekala všechny naše soutěž Sokolovská losovačka, kde dostali spoustu hodnotných cen,“ uvedl organizátor.

Akce nejen bavila, ale i pomáhala. „Navázali jsme úzkou spolupráci s Nadací policistů a hasičů, která pomáhá pozůstalým po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby, a těžce tělesně postiženým hasičům a policistům, kteří se zranili při plnění služebních úkolů,“ objasnil Skalický. Díky lidem, kteří na Motosraz přijeli, sponzorům a partnerům, kteří se na akci podíleli, převzala zástupkyně nadace Hana Procházková šek na 20 tisíc korun. „Určitě bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli, a také hasičům a policistům, kteří pravidelně dobrovolně každý měsíc přispívají ze svých platů na účet nadace,“ poděkovala Hana Procházková.

První ročník Motosrazu se konal v roce 2014 v Hradci Králové. Ten letošní byl první v západních Čechách. Budou-li dobré ohlasy, bude i pokračování.