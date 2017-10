FOTOGALERIE: Strašidla hledají posily pro příští rok

Hřebeny – Malá obec pod hradem Hartenberg o víkendu mnohonásobně zvětšila počet obyvatel díky 18.ročníku Hartenberského strašení. Odvážlivci od těch nejmenších dětí až po dospěláky se vydali na trasu okolními lesy a na hrad samotný, kde na ně číhala připravená strašidla.

„Akce se těší opravdu velkému zájmu. Jezdí sem lidé z blízkého okolí i z větší dálky, letos třeba z Tachova nebo Mariánek,“ potvrdila za organizační tým Martina Vavřínová. A ohlasy jsou podle jejích slov pozitivní. Návštěvníci jsou nadšení samotnými strašidly, ale i doprovodným programem.

Malá obecní akce během let narostla do obřích rozměrů. „Dnes už se na její organizaci podílí na 150 lidí. Kolem 130 strašidel a zbytek jsou pomocníci třeba u startu nebo stánků s občerstvením,“ uvedla. Stálými pomocníky jsou například studenti střední školy živnostenské, ochránci přírody z Chodova, místní lidé, kamarádi, ale také policisté z Habartova nebo dobrovolní hasiči z Krajkové, kteří pomáhají s dopravou a parkováním. Akce se každoročně ale potýká s jedním problémem. „Strašidla by ráda mezi sebou přivítala nováčky,“ láká Vavřínová a je ráda, že i letos se někteří návštěvníci dali slyšet, že by rádi příští rok posílili tým.

Spolupořadatelem Hartenberského strašení je obec Josefov, finančně se podílí i Karlovarský kraj.