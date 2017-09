Galerie Cafe pořádá kurzy malování a keramiky

Loket – Naučit se malovat, případně vyrábět keramiku, zaplnit dlouhé podzimní a zimní odpoledne či večery a strávit je ve společnosti stejně naladěných lidí.

Keramiku Jitka Hlavsová vystudovala. Sama vyrábí například tyto hrnce na brambory.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

To všechno nabízí kurzy malování a keramiky v Galerii Cafe Jitky Hlavsové, které se od října opět chystají. Před lety na jejich začátku stála spíš náhoda.

„Všechno to vzniklo pozvolna, nic jsem nedělala s cílem pořádat nějaké kurzy. Přišla za mnou sousedka, jestli by si nemohla něco zkusit na kruhu. Pak přišly další zájemkyně a takhle to vlastně začalo,“ zavzpomínala Jitka Hlavsová. Někteří tak na kurzy keramiky chodí už i patnáct let. Díky dotaci zařídila v galerii dílnu, jsou v ní tři hrnčířské kruhy. Účastníci kurzů jsou většinou stálí, tak už si často vyrábějí, co potřebují, například věci do zahrádky, dárky pro své blízké. Jitka Hlavsová v jejich případě už je pouze jakousi poradkyní. Každým rokem se však hlásí i nováčci. Zájemců je hodně a do dílny se vejde maximálně 6 až 8 lidí, kurzy se tak konají několikrát týdně.

Keramiku v galerii doplňují kurzy malování, které vedou zkušení pedagogové. „Dřív jsme měli kavárnu přes zimu zavřenou. Bylo mi líto toho nevyužitého prostoru, tak vznikla myšlenka kurzu malování,“ přiblížila Jitka Hlavsová začátky. Výtvarníci se začali scházet ve čtvrtek. A jak je přes okno viděli kolemjdoucí, začali se ptát a zajímat. A nakonec rovněž bylo nutné rozšířit je o další dny. Pro ty, kteří jsou déle v práci, jsou některé termíny i večerní, není problém vidět účastníky sedět nad dílem i do půl jedenácté v noci.

„Líbí se mi na těch kurzech, že je to společenství lidí. Vznikají tu výtvarné skupiny, tráví spolu čas i mimo kurzy, třeba na prodloužených víkendech malování či plenérech. Pořádají společné výstavy,“ ocenila Hlavsová. „Lidé mají potřebu se scházet a povídat si,“ doplnila. A nechodí jen ženy, ale i muži, jezdí sem lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Děláme i víkendové kurzy,“ poznamenala. Ty jsou zaměřené třeba na malování portrétů, filcování z vlny, na tónovaný šperk, dokonce se tady i šilo.

Bližší informace dostanete v Galerii Cafe v Lokti na náměstí u Jitky Hlavsové.