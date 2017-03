Handicap není problém, Jan žije prací v pivovaru

Kynšperk nad Ohří - Zaměstnávání osob s handicapem funguje a přináší benefity jak zaměstnavatelům, tak jim samotným. V Karlovarském kraji pomáhá lidem s postižením do práce obecně prospěšná společnost Rytmus. Zkušenost se zaměstnáváním lidí s handicapem mají například v Kynšperském pivovaru, kde našel uplatnění Jan Vincent.

Ředitel společnosti Radek Vomočil o přijetí muže s handicapem řekl: „Jen kdyby všichni pracovali jako on, měl bych o spoustu starostí míň. Je základním kamenem pivovaru."

Jan v pivovaru uklízí, stáčí limonádu do lahví a pomáhá kvalifikovaným odborníkům. Velkou část života žil v ústavním zařízení, před pár lety se přestěhoval do chráněného bydlení v Chebu a nyní již přes rok pracuje v pracovním poměru v pivovaru. Na začátku mu do práce pomohla společnost Rytmus. Ředitel Vomočil mluvil o počátečních rozpacích kolegů ve výrobě.

„Dnes však je Jan nepostradatelný a je součástí naší rodiny, všichni jsou rádi, že tu je," říká ředitel Vomočil. Co doporučit ostatním zaměstnavatelům? Existuje něco, co je výhoda pro zaměstnavatele při zaměstnávání lidí s handicapem? „Honzík se do práce těší a v práci je rád. Jeho chuť do práce je hrozně pozitivní. Nevymýšlí, jak věci neudělat. Prostě jde a udělá to."

„Práce mě baví. Jsem rád, že tu mohu pracovat," řekl Jan. Z Kynšperského pivovaru se za šest let jeho současné existence znovu stává komunitní centrum obce. Už tři roky pořádá reprezentační ples města, organizuje Dny dětí, Vánoční trhy, láká na dny otevřených dveří pivovaru.