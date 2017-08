Hasiči vyzdvihnou do kostela nové zvony

Chodov – To bude podívaná. Hasiči v sobotu při pouti v Chodově vyzvednou nové zvony do kostela svatého Vavřince. Na jejich obnovu se lidé skládali a výsledek stojí za to.

dnes 10:00 SDÍLEJ:

HASIČI SE V CHODOVĚ připravují na vyzdvihnutí nových zvonů do tamního kostela.Foto: Deník / Drozdík Jiří

Přesně před sto lety naposled zazněly zvony z chodovského kostela jako soubor zvonění. Poté se na dlouho odmlčely. V roce 1917 byly totiž z chodovského kostela svatého Vavřince odvezeny kostelní zvony a v plzeňské Škodovce je rakouská armáda nechala roztavit pro výrobu zbraní. Letos, tedy po sto letech, se zvony do věže kostela vrátí a nahradí tak své kolegy, zničené během první světové války. Doplní tak jeden zvon, který je po renovaci v kostele funkční. Větší z nových zvonů ponese jméno patrona města Chodova svatého Vavřince a menší z nich patrona hasičů svatého Floriána. Na oba zvony se v nesmírně úspěšné sbírce skládali obyvatelé města Chodova. „Do věže kostela oba zvony vyzdvihne speciální technika hasičů, a to jeřáb ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky,“ řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Instalace zvonů a první zvonění po sto letech je připravené na sobotu 12. srpna. V programu, který začíná před devátou hodinou ranní vynesením zvonů před kostel, je obřad svěcení zvonů dle Benedikcionálu, samotné vyzdvižení do věže kostela hasičským jeřábem, následovat bude mše svatá a ve 12 hodin pak samotné zvonění jako soubor všech tří zvonů. ČTĚTE TAKÉ: Blízké Sasko láká na prázdninové výlety

Autor: Jiří Drozdík