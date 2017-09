Hejtmani odmítli mýto na silnicích prvních tříd

Františkovy Lázně – Mýto na silnicích 1. tříd, financování oprav místních komunikací a nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Tiskové konference po jednání Asociace krajů ČR (AK ČR) se zúčastnila Jana Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje, Jiří Běhounek, místopředseda Asociace krajů ČR a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.Foto: Deník / Simeonová Václava

Právě těchto problémů se týkají dodatky memoranda, které v pátek podepsali zástupci Asociace krajů ČR a České hospodářské komory.

Shodně například nesouhlasí s mýtem na silnicích 1. třídy. „Pokud by k tomu došlo, dá se očekávat, že se kamionová doprava přesune na nezpoplatněné úseky,“ řekla Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů.

„Přesunuly by se tak na silnice 2. a 3. tříd, jejichž stav by se zhoršil. Navíc by mohly nastat problémy s bezpečností, protože tyto silnice vedou přes jednotlivá města a obce,“ vysvětlila hejtmanka.

Finance na opravu místních komunikací by chtěly navíc rozdělovat v rámci svých programů kraje, a ne ministerstva, jak je to dosud. „Kraje nejlépe znají potřeby a místní podmínky. Kraje proto přichází s návrhem, že pokud na tento program obdrží finanční prostředky v objemu 300 milionů korun, jsou připravené ze svých krajských rozpočtů dát dalších 300 milionů korun,“ dodala Vildumetzová.

Hovořilo se také o situaci na trhu práce, především o nedostatku kvalifikovaných pracovníků. „Řešíme problém, který nám velká část evropských zemí závidí,“ konstatoval Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

„Musíme jej krátkodobě překonávat například dovozem pracovníků ze zahraničí. Je nám ale jasné, že to není dlouhodobým řešením. Tím je reforma našeho školského systému.“

Členové Asociace krajů jednali také o aktuálních problémech ve zdravotnictví. „Schválili jsme text memoranda, které zavazuje Ministerstvo zdravotnictví k tomu, že jednotlivé kraje v roce 2018 obdrží finanční prostředky na navýšení platů a mezd zdravotníků prostřednictvím úhradové vyhlášky. Kraje zavazuje toto memorandum k tomu, že tyto prostředky dají zdravotníkům, kteří pracují v krajských nemocnicích,“ sdělila Vildumetzová. Podle ní by se již neměla opakovat situace, že finance na mzdy nepřišly, a mzdy se tak zvyšovaly až v březnu.

„Bylo garantováno, že malé regionální a krajské nemocnice obdrží příští rok dostatek finančních prostředků, aby bylo navýšení od 1. ledna o 10 procent na tarifu,“ dodala.

Členové asociace krajů podpořili rovněž požadavky školských pracovníků, kteří se dožadují zvýšení platů, a to od listopadu, o 15 procent.