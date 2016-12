Hejtmanství pod lupou

Karlovarský kraj - Přísná pravidla panují na hejtmanství po zvolení nového krajského vedení. Bez kontroly hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) a jejího podpisu neprojde od 25. listopadu z krajského úřadu ani faktura, natož objednávka, smlouva nebo usnesení.

„Máme obrovskou zodpovědnost a já jsem opatrná. Chci mít přehled o všem, co se na úřadě děje. Proto veškeré dokumenty parafuji. Je to sice časově náročné, ale chci vědět, co se objednává. Navíc se s chodem krajského úřadu tímto způsobem detailně seznámím," vysvětlila hejtmanka nový postup. Bývalý hejtman Martin Havel (ČSSD) totiž tento režim od krajských radních nevyžadoval a ruce jim rozvázal i souhlasem, aby dokumenty, u nichž to bylo ze zákona možné, podepisovali po projednání v radě sami.

Hejtmanka Vildumetzová ale už před svým zvolením avizovala, že kontrola bude nutná a tato pravidla změní. Například rozpočet, který minulá rada už schválila, nyní prochází detailní revizí. „Ihned po zvolení, tedy 22. listopadu, jsme si nad ním odpoledne sedli a bereme jej položku po položce," uvedla hejtmanka. Krajské zastupitelstvo by podle ní mělo rozpočet na příští rok schvalovat 20. prosince. Hejtmanka Vildumetzová si povzdechla i nad tím, že noví krajští náměstci i radní už sice pracují na sto procent, ale kanceláře včetně počítačů jsou prázdné. „Žádné dokumenty nám nikdo z minulého vedení kraje nepředal. Zákon to sice nenařizuje, ale vše je o to složitější. Vedoucí odborů nám veškerou agendu na vyžádání připraví, tady je spolupráce výborná, to ale stojí čas. S agendou se seznámit musím, a pokud narazím na problémy, řeším je okamžitě, " zdůraznila hejtmanka Jana Vildumetzová.

Jediným krajským náměstkem, který tyto problémy nemá, je tedy Dalibor Blažek (Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst). Ten totiž zastával funkci náměstka pro majetek i v minulé krajské vládě, a dokumenty si tak předal sám sobě.

Proti tvrzení hejtmanky o vyčištěných kancelářích se ale ostře ohradili bývalý krajský náměstek pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a lázeňství Petr Zahradníček (TOP 09) i bývalý krajský náměstek pro zdravotnictví a dopravu Jakub Pánik (ČSSD). Oba shodně uvedli, že jsou kdykoliv připraveni novým náměstkům poradit a s čímkoliv pomoci. „Nešlo o žádný šprajc. Já jsem novým radním, kteří přebírají agendu, kterou jsem měl na starosti, nechal u sekretářky i zprávu, že jim kdykoliv vysvětlím, co je rozpracováno, a sejdu se s nimi. Žádnou odezvu ale nemám," uvedl Petr Zahradníček. Jakub Pánik zdůraznil, že jim bylo vedením úřadu vysloveně řečeno, aby kanceláře uklidili, vyprázdnili a opustili. „To není jako ve firmě. Zákon předávání agendy navíc nenařizuje. Jsem ochotný radním, kteří mou bývalou agendu přebrali, na zavolání vše vysvětlit a probrat," uvedl i Jakub Pánik.