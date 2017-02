Historické plány a mapy vrátí lidi načas do minulosti

Kynšperk nad Ohří - Jak vypadal Kynšperk a jeho okolí v minulosti? Plány, mapy, staré pohlednice a fotografie, historická dokumentace, výkresy, katastrální mapy, to vše je k vidění ve výstavní síni Panského domu. Oko zájemce o místní historii si tu opravdu přijde na své.

Vernisáž výstavy historických plánů a map přitáhla pozornost řady lidí. Exponáty jsou v Panském domě k vidění do 24. února.Foto: MKS Kynšperk nad Ohří

Výstava je dílem zaměstnanců Stavebního úřadu Kynšperk a svým způsobem také paní Fréharové, místního patrona a znalkyně místní historie. „Jednou jsem se s ní nezávazně bavila o tom, že ve spisovně stavebního úřadu jsou krásné historické dokumentace staveb a že mám pocit, že to někteří vlastníci ani nevědí. A ona ve mně probudila tu myšlenku, že bychom je mohli vystavit," objasnila Jana Všetečková, vedoucí stavebního úřadu, jak vznikla myšlenka uspořádat podobnou výstavu. „Ty spisy jsou krásně vedené, jsou na nich různé zajímavosti, od kolků po razítka," upřesnila.

První pokus ukázat plány a mapy se konal už vloni v dubnu. Byly na pár hodin vystaveny v zastupitelském sále a prohlédnout si je mohlo jen pár zájemců. Ohlas byl ale velký.

Současná výstava je mnohem rozsáhlejší než první pokus. Většina exponátů, zhruba 80 procent, je majetkem stavebního úřadu, zbytek zapůjčili místní. Na tablech si návštěvníci prohlédnou domy v jejich historické i současné podobě, jsou tam plány, zajímavosti a někde třeba i reklamy projektantů. Nejstarší dům, který je k vidění, je z konce 19. století. Ty další pak z doby první republiky nebo protektorátu.

Své místo mezi vystavenými plány a mapami si našly i trojrozměrné exponáty. „Z mého pohledu nejcennější je kynšperská pečeť a chotíkovské razítko," poznamenala vedoucí úřadu. Zejména pečeť má zajímavou historii. „Starosta, který tu byl v době protektorátu, ji odvezl z města. Před několika lety volal jeden sběratel, že ji vlastní, jestli ji chce město odkoupit," vysvětlila. Pečeť, která se objevuje na dokladech už z roku 1830, se tak vrátila, kam patří.

Jak Jana Všetečková přiznala, příprava výstavy byla velmi náročná. Věnovali se jí všichni zaměstnanci stavebního úřadu, tři z nich potom velmi intenzivně, zejména o víkendech. „Připravovala se takových pět měsíců určitě. Vytipujete objekty, musíte oběhnout vlastníky a požádat je o souhlas s vystavením dokumentace. Ta sice patří úřadu, ale ten s ní může manipulovat jen pro potřeby úřadu. Všichni ale souhlasili. Pak jsem oslovila vlastníky starých fotografií a doplňovali jsme jednotlivá tabla, aby byla co nejvíc zaplněná," popsala postup přípravy.

Přestože stavební úřad čeká ještě spousta práce po skončení výstavy, Jana Všetečková už přemýšlí o třetím pokračování. Chtěla by ji udělat příští rok v prostorách učňovské školy. „Už teď mám ohlasy od řady lidí, že mají doma spoustu zajímavých věcí a chtěli by je taky ukázat. Dokud je v lidech to nadšení, tak bychom určitě opakovat chtěli," doplnila.

Výstava v Panském domě potrvá do 24. února.