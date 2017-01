Hladoví divočáci zlikvidovali zahrady

Sokolov - S hladem roste agresivita černé zvěře, která poté neváhá zcela zlikvidovat zahrady v obydleném území města. Jejich majitelé dokonce investují své peníze do zábran, které mají divočáky zastavit. Nezastaví. Zoufalí majitelé spílají městu, které podle nich situaci jen nečinně přihlíží.

„Již od loňského podzimu se potýkáme s nájezdy divočáků na naše zahrady. Škody se stále hromadí a ze strany městského úřadu se stále nic neděje," stěžuje si jeden z občanů ze čtvrti Šenvert Štefan Čibik. Jak říká, spolu se sousedy si v průběhu roku obehnali pozemky betonářským pletivem.

Podle nich však s hladem a zimou roste i agresivita a síla této černé zvěře. Síť prostě nadzvednou a roztrhají i pletivo, na kterém je přidělána.

„Po jedné takové návštěvě máte zahradu jako po hluboké orbě, hloubka až 30 centimetrů. Jak se dá bránit vlastní zahrada, když vlastně nemůžete dělat vůbec nic? Radnice z toho má nejspíš srandu a čeká, až se někomu něco stane. Bude se muset někdo nechat potrhat?" ptá se Čibik.

Odstřel černé zvěře v obydlené části, mimo honitbu, není jednoduchý. Je třeba žádat o něj na sokolovské radnici, odboru životního prostředí. Někteří myslivci však tvrdí, že získat ho není vůbec jednoduché. „Povolení na odstřel dají úředníci jen někomu, v tom je ten problém. Regulovat stavy zvěře by se měly už na sousedních pozemcích, odkud do města přichází, je to jednoduché. Tam však povolení také nikdo nedostane," říká jeden z nimrodů, který nechce být jmenován.

Černá zvěř likviduje už i parky v samotném centru Sokolova. Tisícikoruna za odstřel, nabízená krajským úřadem, nezaujala. Sokolov přidal druhou a zájem stále není. „Jedna věc je divočáka střelit a druhá ho poté zlikvidovat podle hygienických a veterinárních norem. Navíc často dojde k tomu, že je zvíře střeleno v jiné honitbě a pak se musíte vypořádat s daným hospodářem. Ve finále tedy nebyla tisícikoruna motivující," myslí si starosta Sokolova Jan Picka.

Střílet přímo ve městech by měl podle odborníků jen extra zkušený myslivec. V centrech měst je velký pohyb osob a případná rizika spojená s odstřelem černé zvěře za případné dotace nestojí.

„Zájemci o dotaci za odstřel černé zvěře na nehonebním pozemku musejí zažádat u nás na odboru životního prostředí o příslušné povolení. Poté je zahájeno správní řízení a následuje případný odlov," potvrdila Eva Třísková z odboru životního prostředí sokolovské radnice.