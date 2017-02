Hledáme superhrdiny, hlásá netradiční kampaň největší střední školy v kraji

Sokolov – Hledáme superhrdiny budoucnosti! Přesně to hlásá netradiční kampaň Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, která má do lavic moderní školy nalákat nové žáky. Plakáty se superhrdiny s logy jednotlivých oborů na hrudi doslova zaplavily nejen samotnou školu, superhrdinové se objevují třeba i na autobusech. „ISŠTE Sokolov hledá superhrdiny budoucnosti, přeloženo do češtiny – hledáme žáky, kteří se chtějí něco naučit a budou v budoucnu hrdiny své profese," říká ke kampani ředitel největší střední školy v Karlovarském kraji PAVEL JANUS.

HLEDÁME NOVÉ SUPERHRDINY budoucnosti. Hlásá kampaň největší školy v kraji.Foto: P. Janus

Kde se zrodil nápad netradiční kampaně náboru nových žáků?

To se urodilo někde mezi reklamní agenturou a mnou. Mám rád výzvy a nové nápady. Beru to jako pokus, i když vím, že můžeme jít i dál. Chceme oslovit, zastavit žáky a jejich rodiče. Donutit je přemýšlet. Ta doba rozhodování je jedna z nejsložitějších v rodičovském životě, vždyť jde o milované děti a o to, co s nimi a z nich bude.

Mottem kampaně je Hledáme nové hrdiny budoucnosti. Jak bude dále pokračovat?

Volíme osvědčené cesty, jako jsou plakáty, výlepy, inzerce. Chceme si hrát s barvami i žánry. Naše škola je opravdu taková. Plná nápadů a možností. Techniky i plánů. Dokonce vím, že jsme ještě neukázali vše, co umíme. Bude to takové malé překvapení k šedesátinám školy. Šedesátka je v životě lidském hranice odchodu na zasloužený odpočinek. V případě školy je to spíše naopak. Rodíme se, rosteme, sílíme a krásníme.

Firmy v kraji stále poukazují na to, že nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků. O jaké obory je nyní největší zájem a kde vás tzv. tlačí bota?

Obory a zájem o ně je věčné téma. Obvykle to bývá tak, že to, co je nejvíce třeba, žáci chtějí studovat nejméně. Chtějí v tomto věku dělat buď to, co je baví, nebo to, co jim někdo řekne, že je pro ně výhodné a lehké.

U nás nabízíme obory, které jsou všechny náročné. Jak ty studijní, kde na konci číhá paní Maturita se vztyčeným ukazováčkem, tak i ty učební, kde musíme naplnit očekávání zaměstnavatelů a dodržet, co nabízíme, tedy dobrou perspektivu.

Zásadně nelžeme při náboru. Neříkáme uchazečům, že u nás je to lepší než ve škole X nebo Y a že u nás to určitě bude snadnější a jiné nesmysly.

Zájem je tradičně o obory Informačních technologií a strojírenství, Ekonomiky a Veřejné správy, stejně tak i o obory s vysokými benefity. Jmenuji například Mechanik opravář motorových vozidel, Instalatér, Strojní mechanik, Obráběč kovů.

Je to dobrá volba. Práce je více než dost a možnosti asi největší za posledních 15 let.

ISŠTE láká i na benefity pro pilné žáky. Jak vypadá váš stipendijní program?

Nabízíme stipendia tzv. krajská náborová i prospěchová. Dále školní stipendia prospěchová a firemní náborová a prospěchová. Žák si tedy jenom za to, že nastoupí ke studiu a normálně se učí a slušně prospívá, ´vydělá´ i 15 tisíc korun za rok.

Benefitem jsou například pro automobilní obory řidičská oprávnění skupiny C zdarma, svářecí průkazy zdarma pro strojaře. Pro instalatéry máme šest certifikovaných osvědčení. Pro stavební průmyslovku i výuční list oboru Zedník v průběhu studia.

Nepřehlédnutelným benefitem jsou nové a moderní prostory s nadstandardní vybaveností (350 počítačů, dvě sportovní haly, připravované 3D studio, stravování nebo dvoupatrová moderní knihovna).