Holčičku jsem znala, tvrdí žena z Francie

Sokolov – Pátrání po holčičce ve vězeňském oblečení pokračuje.

Dvě fotografie jedné holčičky ukazuje Michael Rund. Ta vlevo vznikla v Praze, druhá je z Mauthausenu.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Ředitel sokolovského muzea Michael Rund se rozhodně nevzdává a jeho úsilí přináší další dílčí úspěchy. Zveřejnění pátrání po děvčátku z fotografie na sociálních sítích v zahraničí se setkalo s nebývalým ohlasem.

Příběh a fotografie už za hranicemi, zejména ve Francii, oslovily na sociálních sítích téměř milion lidí a zhruba 18 tisíc sdílelo tuto zprávu dál. „Nějaká paní tam uvedla v diskusi, že ji znala a že se před deseti lety odstěhovala do nějaké jiné vesnice,” přiblížil pokroky v pátrání, kterému se věnuje již několik let převážně ve svém volném čase, ředitel Rund. Jeho další kroky tedy povedou i tímto směrem. „Nejspíš napíšu do té vesnice oficiální cestou, protože neoficiálně přes sociální sítě asi nikdo reagovat nebude,” poznamenal. Jak dodal, zmíněná obec by měla ležet někde v Normandii.

Další směr, odkud přišly dobré zprávy, je z muzea v Toulouse. „Ozvala se mi odtud paní, která mi řekla, že mají v muzeu kopii té samé fotografie. Volala, že je tam poměrně známá a že by ji také zajímaly podrobnosti,” popsal. Tato paní nasměrovala další pátrání i na židovský transport z Freibergu do Mauthausenu. „Já si myslím, že tahle holčička Židovka nebyla, ale může být všechno jinak,” připustil ředitel Rund.

Pátrání teď tedy zaměří do míst, kde měla údajně holčička jménem Henriette žít, a rovněž se bude snažit ověřit i informaci o transportu z Freibergu. Na základě ohlasu na sociálních sítích se na Michaela Runda obracejí i další instituce v zahraničí. „Pořád to stojí za to úsilí. Už jenom to, že se podařilo dát dohromady fotku z Prahy a fotku z Mauthausenu, je velký úspěch. Na těch je víc než jasné, že je to stejná holčička.

Páska, číslo, rysy. Zajímavé je, že má na sobě mužské vězeňské šaty, označení lágrkápo a nemá svoje číslo, to je další záhada. Číslo, které má, bylo přiděleno někdy v březnu 1945 v Dachau,” rozvinul další úvahy a záhady. Nevzdává se dokonce ani myšlenky, že měla holčička i nějakou spojitost s naším regionem. Zřejmě ne přímo s koncentračním táborem ve Svatavě, ale mohla Sokolovem projíždět na konci války v některém z evakuačních transportů.

Fotografii objevil v krabici s dokumenty, které muzeum získalo z pozůstalosti regionálního historika Václava Němce. Je na ní holčička ve vězeňské uniformě, s číslem, před nímž je písmeno F. Vzadu na fotografii je nápis francouzské děvčátko, vězeňkyně číslo 155916 při průjezdu Prahou 1945. Již několik let se snaží dopátrat, kdo je ona malá vězeňkyně, jaký byl její životní osud a jestli popřípadě ještě někde nežije. Přestože od konce války uplynulo již 72 let, bylo by to možné, neboť dívenka mohla v době pořízení fotky být přibližně čtyř- až pětiletá.