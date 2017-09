Horníci slavili, dolníci protestovali

Sokolov – Ano, uhlí patří do historie. Uhlí víc bere, než dává. Hello, doly. I taková hesla vítala hornický průvod a všechny účastníky oslav Dne horníků na náměstí Budovatelů.

Lidé se ale především v sobotu přišli bavit a zábavy si mohli užívat plnými doušky po celém městě. Kromě tradiční nabídky připravili organizátoři i několik novinek. „My jsme přišli pozdravit Den horníků, my jsme dolníci,“ vysvětlil jeden z organizátorů protestu Tomáš Kábrt. Skupina protestujících přišla vyjádřit svůj postoj k těžbě uhlí na Sokolovsku.

„Nelíbí se nám, že se tady práší z uhelných dolů, že se poslední les, který tady byl mezi městem a doly, bagruje, že jsou z toho děti nemocné,“ vysvětlil Kábrt. Jak pokračoval, každý sám musí posoudit, jestli je negativnější bagrování lesů, likvidace stromů po statisících nebo normální život bez zbytečného uhlí. „Po sametové revoluci slibovali, že ukončí těžbu do roku 2015, teď už je to 2025. A půjde to dál, pokud se nikdo neozve.“

„Podle mě tohle nepatří na Hornickou pouť,“ vyjádřil svůj nesouhlas starosta Sokolova Jan Picka. „Nejsem principiálně proti těmto akcím, samozřejmě mají své místo v naší české demokracii, ale mrzí mě, že k nim dochází při významných akcích města. Že někdo vidí možnost oslovit co nejvíc lidí a využije toho,“ uvedl starosta. Podle jeho slov se vedení města dohodlo, že oslava Dne horníků, která každoročně přitahuje značné množství lidí, bude akcí naprosto apolitickou. „Já bych nerad, aby to vyznělo, že jsem proti těmto akcím, ale ať si je organizují v rámci svých možností a nevyužívají de facto prostředků města, protože tohle je akce placená z městského rozpočtu. Proč lidé, kteří s tím nesouhlasí, se mají na něco takového dívat?“ neskrýval starosta nespokojenost.

Podle jeho slov se lidé přišli bavit. A k tomu měli řadu příležitostí. Staré náměstí patřilo opět národnostním menšinám, voněly tu dobroty ze světové kuchyně. Město zaplnily stánky s rozličným zbožím. Jeden z nich patřil i sokolovským sociálně terapeutickým dílnám Denního centra Mateřídouška. „Teď kolem poledne začíná přicházet víc lidí a kupují si,“ pochvalovali si klienti, kteří nabízeli své výrobky.

S poučením zábavnou formou za dětmi i dospělými přišla i městská policie (MP). „Každý rok tu prezentujeme věci typu prevence, jako jsou dopravní značky, znalost tísňových tlačítek či správného chování,“ přiblížila činnost Hana Procházková, preventistka MP. S dětmi zábavnou a hravou formou, se staršími povídáním. A každého čekala odměna, malý dárek s logem či nápisem MP. „Aby věděli, že jsme strážníci a že tu jsme pro ně,“ doplnila. Program v sobotu zaplnil celé centrum města. Taneční vystoupení, dynamické ukázky integrovaného záchranného systému, dobrá muzika na rockovém i folkovém pódiu či v podání Pavla Dobeše, Barbory Polákové nebo třeba Janka Ledeckého. V areálu Bohemia byl překonán rekord v rámci Světového dne shybu a nechyběl Den s Armádou ČR ani ohňostroj. Novinkami byl turnaj ve streetballu nebo silácká soutěž Strongman.